3ª Marcha dos Orixás em Itanhaém promove celebração cultural e religiosa 

No dia 22 de março de 2025, sábado, a partir das 13h, a organização social Ação entre Povos de Axé realizará a 3ª Marcha dos Orixás em Itanhaém. O evento, respaldado pela Lei n.º 14.519/23, promulgada em 5 de janeiro de 2023, tem como principal objetivo celebrar o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, além de promover e enaltecer as expressões culturais presentes na região.

O ponto de encontro será na Rua Joaquim Meira, às 13h, dando início a um percurso pela Avenida Rui Barbosa, com destino à Praça Carlos Botelho, onde a marcha encerrará às 18h. Durante o percurso e no destino final, está previsto ocorrer apresentações, especialmente, a participação dos grupos de afoxé Laroye e Filhos de Yesa.

“O evento tem o intuito de unir os povos e religiões que acreditam na união entre todos. A 3ª Marcha dos Orixás em Itanhaém não apenas celebra as tradições e raízes culturais, mas também reforça a importância do respeito à diversidade religiosa e cultural. Acreditamos que ao compartilhar esses momentos de celebração e reflexão, podemos construir laços mais fortes e promover uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa para todos.”, aponta a responsável pela organização do evento, lyalorisa, Patricia T’Osun.

Ressignificação

Um dos destaques do evento é a representação de Exú, que conduzirá o percurso. Nas religiões de matriz africana, o orixá é a divindade que representa o mensageiro, a circulação, a comunicação e o zelador. A lyalorisa, Patricia T’Osun, destaca que geralmente ele é associado ao demônio e a ideia é ressignificar a imagem.