Adolescentes da Fundação CASA de Diadema conhecem Museu da Vacina

Quatro adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Diadema visitaram, na última quinta-feira (22/08), o Museu da Vacina, na capital paulista, em uma atividade pedagógica que visa promover a educação e a conscientização sobre a importância da vacinação. A visita foi marcada por uma série de experiências imersivas e interativas, projetadas para informar e engajar os jovens sobre o papel crucial das vacinas na saúde pública.

O Museu da Vacina, que se destaca por sua abordagem lúdica e educativa, oferece aos visitantes uma visão abrangente sobre o desenvolvimento e a eficácia dos imunizantes. Entre as atrações, destacam-se a exposição interativa e o holograma, que permitem aos visitantes explorar o contexto histórico das vacinas e entender como o corpo humano reage a essas substâncias. A linha do tempo apresenta marcos significativos na história das vacinas, desde o desenvolvimento inicial até as inovações recentes, incluindo a história do Instituto Butantan e o impacto global das vacinas.

Além disso, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar uma experiência cinematográfica única no Cinema 6D, que ilustra as diferenças entre uma pessoa vacinada e uma não vacinada. O museu também oferece jogos interativos que proporcionam momentos de diversão enquanto reforçam o aprendizado sobre termos científicos relacionados às vacinas.

O diretor do CASA Diadema, Rodinei Santos da Cruz, destacou o impacto positivo da atividade. “Participar de eventos como este permite que nossos adolescentes ampliem seus horizontes e adquiram conhecimento de forma prática e divertida. A experiência no Museu da Vacina contribui para a formação integral dos nossos jovens, alinhando-se ao nosso objetivo de oferecer educação de qualidade e prepará-los para os desafios do futuro”.

“A visita ao Museu da Vacina é uma oportunidade valiosa para os jovens do CASA Diadema se familiarizarem com questões de saúde pública de maneira interativa e envolvente. Estamos comprometidos em proporcionar experiências que não só educam, mas também inspiram nossos adolescentes a se tornarem cidadãos informados e responsáveis”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.