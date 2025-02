Ade Sampa promove cursos e workshops gratuitos em fevereiro

Se você procura maneiras de alavancar sua carreira ou acelerar a expansão do seu negócio, a Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), entidade ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), oferece uma programação gratuita em fevereiro com diversas atividades nos Espaços Colaborativos de Trabalho, os Teias. Distribuídos por todas as regiões de São Paulo, os Teias oferecem cursos de qualificação profissional, palestras, workshops, networking e outras iniciativas sem custo.

Confira abaixo a programação para o período. As inscrições para todas as atividades podem ser realizadas pelo link.

Teia Cachoeirinha

Endereço: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades, São Paulo – SP, 02721-200.

Atividade: oficina ‘Oficina de Marketing e Branding pessoal para empreendedores’, no sábado (08), a partir das 14h. Inscrições até dia 08.

Workshop ‘Academia de Finanças’, no sábado (15), das 10h às 13h e das 14h às 17h. Inscrições até dia 14.

Teia Itaquera

Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera, São Paulo – SP, 08215-263.

Atividades: workshop ‘Ateliê de Costura: Introdução’, na sexta-feira (07), das 14h às 18h. Inscrições até dia 06.

Teia Cidade Tiradentes

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceicao, São Paulo – SP, 08490-000.

Atividade: workshop ‘Programação – Introdução com Phyton’, na quinta-feira (13), das 09h às 13h. Inscrições até dia 12.

Palestra ‘Gestão Financeira’, na sexta-feira (14), das 10h às 12h. As inscrições podem ser realizadas até a data da atividade.

Teia Interlagos

Endereço: Avenida Interlagos, 6122 – Interlagos, São Paulo – SP, 04777-000.

Atividades: oficina ‘Academia de Finanças’, na sexta-feira (14), a partir das 14h. Inscrições até dia 13.

Teia Jaçanã

Endereço: Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jardim Guapira, São Paulo – SP, 02276-010.

Atividades: curso ‘Micropigmentação de Sobrancelhas – Nível iniciante’, na sexta-feira (07), das 09h às 12h. Inscrições até dia 6.

Teia Butantã

Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 – Jardim Olympia, São Paulo – SP, 05543-080

Atividade: workshop ‘Dominando a Ficha Técnica e os Custos’, na segunda-feira (10), das 10h às 13h.

As inscrições podem ser realizadas até a data da atividade.

Teia Heliópolis

Endereço: Estrada das Lágrimas, 2385 (CEU Heliópolis).

Atividade: oficina ‘Programa Fábrica de Negócios’, na terça-feira (11) e quinta-feira (13), das 09h às 13h, e das 14h às 18h. Inscrições até um dia antes de cada atividade.

Oficina ‘Academia de Finanças – Capacitação’, sexta-feira (14), das 13h às 15h. Inscrições até dia 13.

Teia Centro

Endereço: R. Dr. Bráulio Gomes, 139 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01047-020.

Atividade: oficina ‘Planejando 2025: Construa seu caminho para o sucesso’, na sexta-feira (14), das 14h às 16h. As inscrições podem ser realizadas até a data da atividade.

Teia Pinheiros (Green Sampa)

Endereço: Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05428-010.

Atividade: oficina ‘Os desafios emocionais de Empreender’, na quinta-feira (06), das 14h às 17h.

Workshop ‘Automação e IA para Agilidade e Personalização’, na quarta-feira (12), das 14h às 17h.

As inscrições podem ser realizadas até a data da atividade.

Teia Pinheirinho

Endereço: Rua Camilo Zanotti, 92 – Conjunto City Jaraguá (CEU Pinheirinho – Luís Gama).

Atividade: curso ‘Transforme seu Hobby em Negócios Financeiros’, na segunda-feira (10), das 14h às 16h.Inscrições até a data da atividade.

Teia J. Edite

Endereço: R. Charles Coulomb, 120 – Cidade Monções, São Paulo – SP, 04576-030.

Atividade: oficina ‘Academia de Finanças’, na sexta-feira (14), a partir das 9h. Inscrições até dia 13.

Teia Santo Amaro

Endereço: Praça Salim Farah Maluf, s/n – Santo Amaro.

Atividade: palestra ‘Criação de Marketing e os cuidados com as práticas desleais’, na quinta-feira (13), das 10h às 12h. Inscrições até dia 12.

Workshop “Bolsas em Fio de Malha”, dias 5 e 12, quartas-feiras, das 10h às 12h. Inscrições até os dias 4 e 11, respectivamente.

Teia Vergueiro

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo – SP, 01504-000.

Atividade: encontro de Networking ‘Venda mais: Estratégias de ouro para aumentar suas vendas’, na quinta-feira (13), das 15h às 17h30. Inscrição até dia 13.

Encontro de Networking ‘Academia de Finanças’, no sábado (15), das 10h às 14h. Inscrição até dia 14.

Teia Três Lagos

Endereço: R. Maria Moura da Conceição, S/N – Jardim Belcito, São Paulo – SP, 04855-257.

Atividade: encontro de Networking ‘”Planejando 2025 – Construa seu caminho para o sucesso”’, na terça-feira (11), a partir das 10h. Inscrição até dia 10.

Teia Vila Curuça

Endereço: Avenida Marechal Tito, 3452 – Itaim Paulista, São Paulo – SP, 08161-495.

Atividade: palestra ‘Empreendedorismo Sistêmico: Desbloqueando o Seu Potencial’, na sexta-feira (07), das 15h às 16h30.

As inscrições podem ser realizadas até a data da atividade.

Mais informações sobre funcionamento e atividades disponíveis nos Teias podem ser consultadas através do site.