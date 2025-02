Museu do Ipiranga promove palestra sobre arte e emergência climática

O Museu do Ipiranga promove, no dia 8 de fevereiro, às 15h, uma palestra de lançamento do catálogo da exposição temporária “Onde há fumaça: arte e emergência climática”. O evento contará com a participação do Micrópolis e do historiador Luiz Marques, além da distribuição gratuita do catálogo.

A conversa se inicia com Vitor Lagoeiro, Felipe Carnevalli e Marcela Rosenburg, do Micrópolis, que compartilharão o processo de concepção da exposição, a expografia e o desenvolvimento editorial do catálogo. A pesquisa que fundamenta a mostra envolveu uma análise detalhada do acervo do Museu Paulista da USP, destacando elementos pictóricos que evidenciam a degradação ambiental no desenvolvimento urbano do Brasil — aspectos que, por muito tempo, foram interpretados como símbolos de progresso.

Na publicação, os curadores organizaram textos de pesquisadores, artistas e curadores externos ao projeto, cuja prática dialoga com arte, ciência e emergência climática. Entre os autores convidados estão Sandra Benites, José Augusto Pádua, Olinda Tupinambá, Matheus Ribs, Renzo Taddei e Guilherme Moura Fagundes.

Em seguida, o historiador Luiz Marques, professor aposentado do Departamento de História da Unicamp e autor de O Decênio Decisivo: Propostas para uma Política de Sobrevivência, lançado em 2023 pela editora Elefante, fará uma palestra sobre a destruição da Mata Atlântica e suas consequências na emergência climática.

Serviço

Lançamento do catálogo de “Onde há fumaça: arte e emergência climática” com palestra

Dia: 8/2, às 15h

Local: Auditório do Museu do Ipiranga, piso jardim

Entrada gratuita para o evento e para a exposição

Inscrições abertas até 7/2 neste link

Programação

Credenciamento: 14h30

Roda de conversa sobre projeto curatorial e editorial: 15h

Palestra com Luiz Marques: 16h

Visitação à exposição: 17h30 às 18h30