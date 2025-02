Chuvas intensas deixam Taboão da Serra e Zona Leste de SP em estado de emergência

Na manhã desta segunda-feira (3), as ruas de Taboão da Serra estavam repletas de lama e detritos, resultado das intensas chuvas que atingiram a região durante o fim de semana. A situação se agrava na Zona Leste de São Paulo, onde o Jardim Pantanal enfrenta seu terceiro dia consecutivo de inundações.

Moradores de diferentes áreas da cidade de São Paulo e de municípios adjacentes relatam os estragos provocados pelas fortes chuvas. Em Taboão da Serra, muitos se mobilizavam para remover a água que invadiu suas residências. A diarista Creusa, que vive na cidade há 20 anos, expressou sua frustração: “Está tudo contaminado. O rio está cheio de ratos, e temos que usar galochas para conseguir andar. Estou aqui desde as duas da manhã tentando desentocar a água e a lama”.

A estimativa da prefeitura é que entre 120 e 130 famílias tenham sido impactadas, além de aproximadamente 40 estabelecimentos comerciais. A situação foi especialmente crítica na residência de Creusa, onde a água alcançou até dois metros de altura na madrugada do domingo, danificando todos os seus móveis e eletrodomésticos.

Além dos danos em Taboão da Serra, Embu das Artes registrou um deslizamento de terra que atingiu uma casa no Jardim São Francisco. Um casal foi socorrido com ferimentos leves, enquanto o cachorro da família teve que ser resgatado com três patas quebradas. Em São Lourenço da Serra, também ocorreram alagamentos em diversos pontos.

A circulação entre as estações Jundiaí e Francisco Morato da CPTM foi afetada devido a um deslizamento sobre os trilhos. Na capital paulista, o Jardim Pantanal continua em situação crítica com alagamentos persistentes. Uma tragédia ocorreu no sábado (1°), quando um motorista de aplicativo perdeu a vida afogado após seu veículo ser submerso em Vila Prudente.

Desde o início das chuvas de verão em dezembro, a Defesa Civil contabiliza 18 mortes no estado em decorrência dos temporais.

Creusa, que reside na Rua José Soares de Azevedo, próximo ao piscinão Pirajussara, critica a falta de ação governamental. “Entra prefeito e sai prefeito; eles vêm aqui apenas para pedir votos e depois esquecem da gente”, lamenta. Ela relatou que a assistência recebida foi insuficiente: “A equipe da prefeitura trouxe apenas um kit de limpeza com três itens”.

Em resposta às críticas, o prefeito Daniel Plana Bogalho afirmou que equipes assistenciais estão atendendo aos moradores afetados e distribuindo kits de higiene e colchões. Contudo, ele reconheceu que o município não possui um plano de drenagem e justificou essa lacuna como uma consequência da recente transição administrativa.

A Defesa Civil prorrogou o alerta para chuvas intensas em todo o estado até quarta-feira (5), enquanto um Gabinete de Crise permanece ativo para monitorar a situação e coordenar as ações emergenciais. Nos primeiros dias de fevereiro, a capital acumulou 48,9 mm de chuva, representando 22,5% da média histórica esperada para o mês.

As áreas mais afetadas incluem não apenas Taboão da Serra e Jardim Pantanal, mas também diversas cidades do Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru e outras regiões do estado.

Para emergências relacionadas a desastres naturais, a população deve contatar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou os Bombeiros pelo 193. Além disso, recomenda-se evitar áreas alagadas e estar atento às movimentações do solo nas proximidades.