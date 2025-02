Cachorro é resgatado após deslizamento de terra em Embu das Artes

Em um emocionante episódio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (3), um cachorro foi resgatado de uma residência parcialmente soterrada devido a um deslizamento de terra em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O incidente, que se deu após intensas chuvas que atingiram a região no último fim de semana, mobilizou líderes comunitários e equipes da Defesa Civil.

O deslizamento ocorreu na rua Cambará, localizada no Jardim São Francisco, e resultou em ferimentos leves em um casal que reside na casa afetada. O casal, agora abrigado por familiares, passou por atendimento médico para suas lesões.

A operação de resgate do animal de estimação da família teve início no final da noite de domingo e se estendeu até as primeiras horas da segunda-feira. O cachorro, que sofreu fraturas em três patas, foi prontamente encaminhado a um serviço veterinário local, onde recebeu os cuidados necessários. Em uma demonstração de solidariedade, a Defesa Civil nomeou o cão de “Vitorioso”.

De acordo com informações da Defesa Civil, as chuvas severas resultaram em aproximadamente 20 famílias desalojadas na cidade. Dentre elas, ao menos 10 famílias estão sendo abrigadas na Escola Municipal Professora Valdelice Aparecida Medeiros Prass.