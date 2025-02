Chuvas fortes causam deslizamento em Cotia (SP)

Na madrugada deste domingo (2), a força das chuvas em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, resultou na queda de um muro de contenção que separa os condomínios Reserva Magnólia e Colibri. Este incidente deixou quatro residências do Reserva Magnólia inundadas por água e lama, gerando sérios danos materiais.

As condições climáticas adversas, que incluíram ventos fortes e chuvas torrenciais, levaram à movimentação do solo, culminando no deslizamento de terra que afetou as propriedades localizadas nas proximidades. Imagens compartilhados por moradores revelam o estado crítico das casas, onde a lama invadiu os ambientes, comprometendo móveis e eletrodomésticos.

A Defesa Civil de Cotia e a Prefeitura foram rapidamente acionadas para avaliar a situação. Felizmente, não houve registro de feridos entre os residentes. Contudo, doze pessoas foram obrigadas a evacuar suas moradias, que agora estão interditadas devido aos riscos estruturais.

A administração do condomínio enfrenta a responsabilidade de reconstruir o muro de contenção, planejando uma estrutura mais robusta para evitar novos deslizamentos em futuras ocorrências climáticas severas.