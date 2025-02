SP oferece capacitação e benefícios para empreendedores manuais

A Prefeitura de São Paulo realiza na próxima segunda-feira (10) o primeiro mutirão de 2025 do Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa que tem o objetivo de desenvolver e apoiar o artesanato e as manualidades na capital. O mutirão acontece na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar, na região central de São Paulo, a partir das 10h. Para participar do evento é necessário se inscrever pelo link.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de assistir a dois módulos dos cursos de qualificação profissional: “Modelagem de Negócios” e “Planejamento de Coleção”. Ambos são necessários para a participação nas feiras de artesanato que o Mãos e Mentes realiza mensalmente em todas as regiões da cidade.

“A qualificação profissional é fundamental para que empreendedores manuais possam aprimorar suas competências e expandir seus negócios. Cursos como esses contribuem para o fortalecimento da gestão, o desenvolvimento de produtos mais competitivos e a ampliação de oportunidades de mercado, promovendo a sustentabilidade econômica e o crescimento do setor”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Além dos cursos, os presentes poderão retirar suas carteiras de benefícios, realizar atualização cadastral e, aqueles que ainda não fazem parte do Mãos e Mentes Paulistanas, poderão se credenciar no programa.

Serviço:

Semana de Mutirão de Serviços do Mãos e Mentes Paulistanas

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar (auditório)

Data: 10 de fevereiro

Horário: das 10h às 17h

Cronograma de ações:

10h30 às 12h: Modelagem de Negócios

13h30 às 15h: Planejamento de Coleção