ADC Pérola da Serra entre as 8 Melhores Equipes na Taça Brasil Máster de Atletismo

O ADC Pérola da Serra celebrou um feito notável ao conquistar uma posição entre as 8 melhores equipes da Taça Brasil Máster de Atletismo, realizada nos dias 09 e 10 de novembro no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo. O evento, que reuniu mais de 800 competidores com cerca de 110 equipes de todo o país, marcou a melhor participação do clube na competição desde que começou a disputar o torneio em 2022.

A delegação do Pérola da Serra contou com 15 atletas, que demonstraram força, talento e dedicação nas provas. Com um desempenho impressionante, a equipe subiu ao pódio em 20 ocasiões, conquistando 4 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 9 medalhas de bronze. Esses resultados são fruto de uma preparação intensa e do compromisso da equipe em representar Ribeirão Pires e o esporte máster de forma competitiva e inspiradora.

A cultura do ADC Pérola da Serra é um dos pilares dessa conquista. O clube valoriza a experiência de estar em equipe, priorizando a colaboração coletiva e o espírito de união. A busca pela harmonia e a celebração conjunta são pontos fundamentais, refletindo-se em cada treino, cada prova e cada vitória. Essa abordagem fortalece os laços entre os atletas e contribui para um ambiente de apoio mútuo e crescimento compartilhado.

“Ver o nosso time alcançar esse desempenho é motivo de orgulho e uma prova de que o esforço coletivo faz a diferença. É um marco que reafirma nossa dedicação ao esporte em todas as faixas etárias”, comentou André Moscatelli, presidente do ADC Pérola da Serra.

O torneio, realizado em Bragança Paulista, também serviu como um ponto de encontro para atletas de diferentes regiões, fortalecendo o espírito esportivo e a troca de experiências. Com essa colocação histórica, o ADC Pérola da Serra consolida sua posição como uma das principais forças do atletismo máster no Brasil, dando continuidade a uma trajetória marcada por trabalho árduo e paixão pelo esporte.