ACISA inicia intenso programa de capacitação voltado para o varejo

O conhecimento é o ingrediente principal para o sucesso de qualquer negócio e, por isso, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André realiza várias ações com essa finalidade.

O Varejo 360° – Trilha de treinamento é uma dessas ações que terá início na próxima terça-feira (1/10), às 19h, e será totalmente voltada para a capacitação dos empreendedores que atuam no segmento do comércio. Durante o mês de outubro, em parceria com o Sebrae-SP, serão realizadas palestras gratuitas com abordagens sobre os mais diversos temas ligados à área de vendas, já de olho na Black Friday e no Natal.

Como utilizar o Instagram para potencializar suas vendas será o primeiro tema do Varejo 360º. Na palestra, os consultores do Sebrae elencarão as estratégias do Instagram para aumentar a visibilidade e as vendas de produtos / serviços, demonstrando as melhores práticas para criar conteúdo atraente e engajador, além de explorar as funcionalidades do Instagram que podem ser utilizadas para fins comerciais.

A palestra será presencial no Centro de Capacitação e Negócios da ACISA e as inscrições deverão ser realizadas antecipadamente no link: bit.ly/Varejo360.