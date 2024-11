ACISA e SEBRAE promovem palestra gratuita sobre a criação de anúncios digitais

Na última palestra de 2024 do Sebrae-SP em parceria com a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, os profissionais e empreendedores que atuam na área de publicidade e marketing serão contemplados com uma palestra gratuita sobre a criação de anúncios digitais.

O evento será online na terça-feira (12 de novembro), às 19h, e os interessados deverão fazer a sua inscrição antecipadamente por meio do link: bit.ly/Curso-SEBRAE-Nov. Ao longo da palestra, serão apresentadas as formas adequadas para se fazer anúncios efetivos no Google Ads utilizando os recursos do ChatGPT.

Todas as palestras ocorrem por meio da Academia de Negócios e Inovação ACISA, que visa proporcionar capacitação e novos aprendizados aos empreendedores. “Neste ano, nossas palestras trouxeram vários temas importantes e atuais do mundo corporativo para os empresários e seus colaboradores. Para 2025, a programação estará ainda mais atrativa, aguardem”, antecipa Alessandra Bonamin, responsável pela Academia de Negócios e Inovação.

A ACISA possui mais de 4 mil associados e está localizada na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento próprio. Sua diretoria é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.