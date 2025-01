Acidente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega deixa motociclista em estado crítico

Na manhã deste sábado, 25 de novembro, um grave acidente ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Praia Grande, no litoral paulista. Um motorista, aparentemente cansado, perdeu o controle do veículo e colidiu com a traseira de uma motocicleta por volta das 5h52, no Km 287 da rodovia, sentido Leste.

A concessionária Ecovias, responsável pela administração do trecho, informou que a motociclista sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi prontamente atendida pelo Suporte Avançado da Ecovias. O passageiro da moto, um homem que estava na garupa, apresentou sinais de desorientação e foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico (TCE). Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Rio Branco, localizado em São Vicente.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) confirmou que a informação sobre o motorista ter adormecido ao volante foi verificada no local do incidente. No entanto, até o momento não foram divulgados detalhes sobre a condição de saúde do condutor do carro envolvido no acidente.

Em decorrência da colisão, as faixas 2 e 3 da rodovia, além do acostamento, foram interditadas temporariamente. A liberação total do tráfego ocorreu às 7h27. Segundo informações da Ecovias, não houve registros de lentidão significativa no trecho durante o período de interdição.

A redação do g1 tentou obter mais esclarecimentos junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

O incidente ressalta a importância da atenção dos motoristas nas estradas e os riscos associados à fadiga ao volante.