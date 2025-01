Programa de Concessão atendeu mais de 1,5 milhão de motoristas em 2024

As rodovias de São Paulo reguladas pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo – foram responsáveis por 1,58 milhão de atendimentos em 2024. As concessionárias oferecem serviços de segurança e conforto aos usuários, como socorro mecânico, guincho, atendimento médico, além de informações sobre a rodovia e banheiros nos Postos SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário.

Ao longo dos 11 mil quilômetros de rodovias concedidas pelo Estado de São Paulo, as equipes estão prontas para atender desde acidentes até partos na rodovia. Ocorrências com animais, objetos nas pistas e maus súbitos são parte na rotina dos socorristas. Durante todo o ano de 2024, foram registrados em média 216 atendimentos pré-hospitalares (APH) diários, somando 79.338 no total. Além disso, foram registrados 369.670 serviços de guincho, 391.824 socorros mecânicos e 2.636 apreensões de animais.

Para solicitar atendimento, o usuário deve realizar contato por meio do telefone 0800 ou aplicativo da concessionária responsável pela rodovia ou usar o totem digital para teleatendimento disponível nos postos do Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU). Todo o atendimento é monitorado pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e integrado 24h por dia ao Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP.

Exemplos de serviços oferecidos: