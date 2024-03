Ação de Educação Ambiental em Ribeirão Pires beneficia mais de 350 crianças

No último fim de semana, a equipe de educação ambiental da Prefeitura de Ribeirão Pires realizou uma ação educativa no Day Park, que aconteceu no Parque Oriental, beneficiando mais de 350 crianças. A iniciativa, promovida pela secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, marcou o início do calendário de educação ambiental da cidade, que inclui visitas semanais às escolas e participação em diversos eventos locais.

Especialistas do Departamento de Gestão Ambiental e da equipe de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal abordaram temas como insetos, fauna, flora e reciclagem, proporcionando conhecimento e conscientização aos participantes.

O subsecretário de Fauna, Marcus Leap, destacou a importância da ação. “A iniciativa realizada pela Prefeitura de Ribeirão Pires demonstra nosso compromisso com a preservação do meio ambiente e a educação das futuras gerações. Essas atividades não apenas ensinam sobre a importância da conservação, mas também incentivam práticas sustentáveis em nosso cotidiano”.

A ação educativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a conscientização ambiental e o cuidado com o ecossistema local, promovendo um ambiente mais saudável e sustentável para todos. Para obter mais informações sobre a equipe ambiental, agendamento de palestras ambientais em escolas ou instituições sociais basta ligar para (11) 4824-4197 ou 97211-1112 (WhatsApp).