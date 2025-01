ABC Paulista tem mais de 70 sorteados para o Navio Assaí

O Assaí encerra sua maior campanha promocional, em celebração aos seus 50 anos de história, com um grande marco no setor de atacarejo: mais de R$ 20 milhões em prêmios entregues a clientes de todo o Brasil. A campanha, que aconteceu de agosto a novembro deste ano, sorteou 1500 viagens com acompanhante para o Navio Assaí, além de distribuir 50 mil prêmios instantâneos de R$ 100 diretamente no caixa e premiar um(a) grande vencedor(a) com o valor recorde de R$ 5 milhões.

Ao longo de quatro meses, a campanha mobilizou clientes em todas as lojas participantes, reafirmando a presença nacional do Assaí e seu compromisso em transformar vidas – atualmente a marca conta com 302 lojas distribuídas em todas as regiões do Brasil.

A grande estrela da campanha, o Navio Assaí, representado pelo luxuoso MSC Seaview, proporcionará uma experiência inesquecível aos(às) 1500 clientes contemplados(as) mais seus acompanhantes. Entre os ganhadores(as), 38 são de Santo André; 16 de São Caetano do Sul; 9 de São Bernardo do Campo; 7 de Ribeirão Pires; 5 de Diadema e 4 de Mauá.

O navio exclusivo, que partirá em fevereiro de 2025, terá rota entre Santos (SP) e Ilha Grande (RJ), com todas as despesas pagas. A iniciativa inédita no setor reforça a inovação do Assaí em surpreender seus clientes com experiências que vão além do varejo.

“Comemorar 50 anos ao lado dos nossos(as) clientes é motivo de grande orgulho. Mais do que prêmios e ofertas, essa campanha foi uma celebração da prosperidade e do apoio que oferecemos às famílias e empreendedores(as) de todo o Brasil. Agradecemos a todos(as) que fizeram parte dessa jornada e contribuíram para tornar essa história tão especial”, destaca Marly Yamamoto, Diretora Executiva de Marketing e Gestão de Clientes do Assaí.

Uma celebração histórica para uma trajetória de sucesso

A campanha de 50 anos foi planejada e executada como a maior da história do Assaí, envolvendo estratégias de mídia nacional e regional, com destaque para a música-tema, uma releitura de “Descobridor dos 7 Mares”, de Tim Maia, que conectou o público à atmosfera de celebração. Artistas de renome, como Bell Marques, Gaby Amarantos, Michel Teló, Simone Mendes e Xande de Pilares, representaram as diferentes regiões do Brasil, trazendo diversidade e engajamento.

Além da campanha promocional, o Assaí reforçou seu compromisso social com o lançamento do Circuito de Corridas Assaí, uma iniciativa que promove saúde, bem-estar e inclusão, conectando o esporte à prosperidade e desenhada para a celebração dos 50 anos da marca. Até o momento, já foram realizadas etapas nas cidades de Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Em janeiro de 2025, serão realizadas, ainda, corridas nas cidades de Belo Horizonte e Belém.