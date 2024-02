ABC paulista recebe workshop gratuito sobe estações de recarga em prédios residenciais

A Go Electric, empresa especializada em soluções de eletromobilidade, realizará um workshop gratuito “Recarga de veículos elétricos em condomínios verticais: conceitos e desafios” no próximo dia 29, às 18h, na sede da empresa, em São Caetano do Sul, grande São Paulo. O evento é gratuito, será transmitido pelo Instagram, e voltado para síndicos e gestores condominiais, cuja demanda consequente do crescimento da frota de elétricos é cada vez mais frequente.

“O que percebemos aqui no atendimento é que muitos síndicos e gestores condominiais desconhecem a velocidade de crescimento da frota de elétricos no Brasil e carecem de informações técnicas importantes sobre a instalação das estações, inviabilidade de pontos coletivos de recarga ou mesmo sobre custos desnecessários. Queremos muni-los de informações para que possam escolher a solução mais adequada para o seu condomínio”, afirma Danilo Guastapaglia, CEO da Go Electric.

Um dos pontos que geram mais controvérsias quando a assunto é vaga elétrica em condomínios verticais multifamiliares é o uso de vagas rotativas, uma realidade nos grandes centros urbanos e um dos principais desafios paras os gestores de prédios mais antigos. As principais dúvidas são sobre a cobrança, viabilidade técnica e direito ou não do proprietário de elétricos ter uma estação de recarga própria.

“As dúvidas são muitas e todas pertinentes, especialmente as relacionadas à segurança e custos. A questão da vaga rotativa é um ponto importante porque, embora alguns condomínios se manifestem contrários, todo dono de carro elétrico tem direito à instalação de uma estação de recarga, exceto em caso de riscos de segurança”, finaliza.

Sobre a empresa

A Go Electric faz parte do grupo Orbitec, que atua nos segmentos de energia solar fotovoltaica e térmica e, desde 2019, oferece soluções completas para carregamento de veículos híbridos e elétricos – do projeto de infraestrutura (dimensionamento, integração e comissionamento), passando pela gestão de software, monitoramento operacional e a manutenção do funcionamento. A empresa é dona do primeiro e maior hub de recargas em rodovias do País, em Santa Rita do Passa Quatro, e trabalha na construção da segunda unidade da rede, em Cajamar, com foco em veículos de logística.

Serviço

Workshop “Recarga de veículos elétricos em condomínios verticais: conceitos e desafios”

Dia 29 de fevereiro | Das 18h às 20h.

Evento presencial, gratuito para síndicos e gestores condominiais profissionais.

Rua Eng. Armando de Arruda Pereira, 243 – Cerâmica, São Caetano do Sul, SP.

Transmissão ao vivo pelo Instagram | @goelectricemobility

Confirmar presença no link https://www.meucarroeletrico.tec.br/informa-es-do-evento-e-registro/recarga-de-veiculos-eletrificados-conceitos-e-desafios-para-os-condominios