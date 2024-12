ABC do ABC encerra 2024 com recordes e projeta expansão para 2025

Ao encerrarmos 2024, é impossível não refletir sobre o quanto este ano foi marcante para o ABC do ABC. Comemorar conquistas e reconhecer o empenho de todos os envolvidos em nossa trajetória são formas de reafirmar o compromisso que temos com a informação de qualidade e com nossa comunidade.

Primeiramente, quero agradecer aos nossos colaboradores, que trabalham incansavelmente para levar conteúdo relevante, preciso e engajador a cada leitor. Seus talentos e dedicação foram a chave para alcançarmos números expressivos e consolidar nosso lugar no panorama jornalístico do estado de São Paulo.

Aos nossos leitores, que são a razão de existirmos, um muito obrigado por confiarem no ABC do ABC como uma de suas principais fontes de informação. Este ano, ultrapassamos 30 milhões de acessos, com 12 milhões de usuários únicos, reafirmando que estamos no caminho certo. Não poderíamos atingir tais resultados sem o apoio, as interações e a fidelidade de cada um de vocês.

Nosso agradecimento também é destinado aos anunciantes e parceiros, que acreditaram em nosso potencial. A parceria com o R7, com uma participação expressiva na página Cidades, foi um marco que fortaleceu ainda mais nossa presença no cenário da comunicação. Não poderíamos não citar a nossa parceria com o Google que nos selecionou para o programa Google News Iniciative que em mais um ano de muito trabalho se consolida a cada dia;

Em 2024, tivemos a honra de sermos reconhecidos entre os Top 3 portais de notícias do estado de São Paulo pela Associação Brasileira de Publishers (ABP), além de ver mais de 70% de nosso conteúdo classificado na primeira página do Google. Nosso portal avaliado pela Core Web Vitals do Google, confirma nossa responsabilidade e capacidade em manter a qualidade técnica da nossa programação realizada por nossa equipe de TI. Esses resultados refletem nosso compromisso com a excelência e a relevância do conteúdo que produzimos.

Perspectivas para 2025

Olhando para o futuro, as perspectivas para 2025 são promissoras. Planejamos expansão e crescimento, investindo em novas tecnologias, formatos de conteúdo e parcerias estratégicas que nos permitirão chegar ainda mais longe. Nossa meta é continuar conectando pessoas e promovendo informação de qualidade com responsabilidade e transparência.

Que 2025 seja um ano de novas oportunidades e realizações compartilhadas. Continuaremos contando com cada um de vocês para escrever mais um capítulo de sucesso nesta história que construímos juntos.

Boas festas e um ano novo repleto de conquistas!

Alex Faria

Fundador & Owner