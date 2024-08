A Importância de preparar o estudante para o Exame da OAB desde o primeiro dia de Faculdade

Parece prematuro pensar no exame da OAB, 5 anos de realiza-lo ? Não é! Na verdade, é uma abordagem estratégica e necessária, assim como a preparação para o vestibular começa muito antes do fim o ensino médio. As faculdades de Direito devem se preocupar em preparar o aluno para aquela etapa que dará permissão para o exercício da profissão. Para os estudantes de Direito, serem aprovados no exame da OAB é mais do que uma etapa necessária; é um passo decisivo em direção ao sonho de se tornar um advogado. Para o mantenedor e fundador da Faculdade, Sérgio Tadeu Ribeiro, “As faculdades têm um papel fundamental em preparar seus alunos para essa jornada, não apenas visando a formatura, mas também garantindo que estejam prontos para enfrentar e superar esse grande desafio. A Strong Business School, faculdade conveniada a FGV, tem o compromisso de educar pelo futuro e, pelo segundo ano, é a faculdade com mais alunos aprovados na OAB.”

No 38º Exame, nossos alunos tiveram 66,67% de aprovação, ficando em 1º no ABC e em 3º no estado de São Paulo. Vale lembrar, que a região do ABC tem cerca de 31 faculdades com o curso de direito. Já, no 39º Exame, os estudantes da Strong conseguiram 36,36% de aprovação, ficando em 1º no ABC e em 18º no estado de São Paulo.

Da primeira turma formada em Direito pela Strong, 75% dos formandos já estão inscritos nos quadros de advogados da Ordem Dos Advogados do Brasil e aptos para atuarem profissionalmente.

A Strong compreende que, desde o primeiro semestre, é essencial que o conteúdo das aulas esteja alinhado com as exigências da prova da OAB. Com uma abordagem pedagógica que incorpore desde cedo as demandas do exame pode fazer toda a diferença, oferecendo aos alunos uma formação mais completa e direcionada, por isso, foi criado o Núcleo de Prática Jurídica, onde os alunos têm a oportunidade de aprender Direito na prática, uma vez que eles podem aplicar seus conhecimentos teóricos em situações reais orientando os hipossuficientes e os microempreendedores individuais, preparando-os ainda mais para os desafios do exame da OAB e para as complexidades do mercado jurídico. Mais informações sobre o NPJ https://cadstrongesags.wixsite.com/npjstrong/.

O professor do curso de direito, Marco Antonio Frabetti, reforça: “a Strong possui um projeto pedagógico curso que desenvolve a teoria e a prática como estratégia de ensino e, havendo compromisso dos alunos com excelência acadêmica desde o início do curso, o futuro profissional dos ingressantes com certeza será brilhante.”