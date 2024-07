A 7ª Edição do Jipe Eficiente é sagrada como a maior Trilha Inclusiva do Brasil

No último sábado, 27 de julho, muita poeira, lama, velocidade e muita emoção foram vivenciados numa experiência única de inclusão e muita emoção com a realização da 7ª Edição do Jipe Eficiente, a maior trilha inclusiva do país.

Este é mais um marco na história dos 25 anos da ONG Adote um Cidadão, um trabalho incansável de pessoas comprometidas, sobretudo, o ímpeto daqueles que, com coragem e determinação, laboraram para criarmos um dia inesquecível de ação Off-Road. Os Zequinhas tiveram a oportunidade de explorar a beleza exuberante da fauna e flora local através do Caminho do Sal, passando pela Vila de Paranapiacaba, e finalizando na Vila de Taquarussu. Com um trajeto repleto de rampas, declives, charcos, pântanos e terrenos arenosos, que garantiram altos níveis de adrenalina, assegurando que cada detalhe atendesse às necessidades e expectativas de uma jornada única e inesquecível.

“É a terceira vez que venho ao jipe eficiente”, relata João Maia, renomado profissional prestígio internacional de fotografia cega. “Aqui é uma família, pois todos são muito amigáveis. Os jipeiros, e voluntários, proporcionam um uma sensação única de acolhimento e segurança. Eu fico muito feliz por que é muita poeira, lama e adrenalina sem limites.”

O Jipe Eficiente é um projeto idealizado por Antonio Carlos Veiga, que faz parte do calendário de ações pontuais da Associação Adote um Cidadão, que desde 1999, trabalha por uma sociedade mais justa e igualitária. A ação é um verdadeiro festival de superação e alegria que atingiu o coração de diversos jipeiros e voluntários em todo Brasil. E devido a grande adesão na replicação do projeto, acabou por se tornando há 3 anos, o Dia Nacional do Jipe da Pessoa com Deficiência. Com o objetivo de promover a inclusão social e proporcionar momentos de diversão para pessoas com deficiência, o evento contou com uma série de atividades adaptadas, permitindo que todos pudessem participar ativamente e viver a emoção da aventura.

“É importante frisar que realização deste evento de magnitude nacional, só foi possível graças aos esforços incansáveis dos coordenadores regionais, dos jipeiros eficientes e voluntários”, Diz Veiga, idealizador do evento. “O que para muitos pode parecer um simples passeio, possui um impacto indescritível na vida da pessoa com deficiência, pois chega como ação libertadora na vida de muitos indivíduos, que podem estar presos à depressão ou outras mazelas, imputando-os à margem de simples convenções sociais. O sorriso e a alegrias são a minha maior recompensa.”

Na cidade de São Paulo, a festa teve um cenário especial: o icônico autódromo de Interlagos com a presença do Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa e Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência Sílvia Grecco. A abertura ficou a cargo do ilustre embaixador do Adote um Cidadão, Ari Protázio, que trouxe ainda mais brilho ao evento, que se destacou pela sua grandeza e pela mensagem de inclusão e acessibilidade em celebração o Dia Nacional do Jipe da Pessoa com Deficiência.

Ação tem um impacto grandioso todos os participantes do evento, com lágrimas de alegria nos olhos, o jipeiro Felipe Donato, compartilha: “Passei os últimos dias indo dormir às 4 da manhã, revisando e adaptando o meu jipe Willy’s 1951, para este dia. Hoje, sinto uma enorme bem-estar. Os Zequinhas… Este lugar me dá a liberdade e a sensação de pertencimento que eu sou abençoado.”

A sincronia nacional do Dia do Jipe da Pessoa com Deficiência é mais uma prova do poder de mover montanhas proporcionado pelo amor e empatia. A maior Trilha Inclusiva do Brasil não é apenas um passeio recreativo; é uma jornada de esperança, um elo que liga pessoas, reescreve e renova sonhos, através de um simples gesto de amor, da troca mútua de generosidade e um símbolo de que todos têm o direito de desfrutar das maravilhas da natureza. O Jipe Eficiente é mais uma afirmação de 25 anos de história de trabalho por uma sociedade mais justa e igualitária.



A edição de 2025 já tem data marcada 26 de julho e com o objetivo de dobrar o número de cidades espalhando mais lama inclusiva pelo Brasil.