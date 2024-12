Bombeiros e PM recebem 44 quadriciclos para atendimento no litoral de SP

As forças de segurança do litoral de São Paulo receberam 44 novos quadriciclos para auxiliar no patrulhamento e atendimento aos turistas. Os veículos serão utilizados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A entrega foi realizada nesta sexta-feira (27) em Guarujá.

“Esses quadriciclos vão ajudar a salvar muitas vidas, além de dar melhores condições aos nossos bombeiros. Estes profissionais lidam com o mar em más condições e estarão sempre preparados para enfrentar o pior. O trabalho realizado por estes profissionais não tem preço”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a cerimônia para entregar as viaturas.

Governo de São Paulo/Divulgação

Os equipamentos reforçarão o atendimento das atividades do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e do 6° Grupamento de Bombeiros. Para a aquisição dos veículos foram investidos R$2,5 milhões, por meio de uma emenda parlamentar.

Cada quadriciclo, avaliado em R$ 56,9 mil, será utilizado para aprimorar as ações de patrulhamento em áreas de difícil acesso, como praias e trilhas, além de garantir mais agilidade no atendimento de ocorrências em locais estratégicos dos litorais sul e norte do estado.

A iniciativa reflete o compromisso da atual gestão com a modernização e o fortalecimento das forças de segurança pública no estado de São Paulo, priorizando equipamentos que ampliem a eficiência e a proteção aos cidadãos.