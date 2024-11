Concessionária Novo Litoral entrega 33 viaturas operacionais à Polícia Militar Rodoviária

Nesta quarta-feira (27), a Concessionária Novo Litoral (CNL) realizou a entrega de 33 veículos à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), destinados a ações de segurança e rondas em 213 km de rodovias que ligam os municípios do Alto Tietê, na Grande São Paulo, à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira.

A nova frota compreende seis viaturas de comando, 12 para patrulhamento modelo sedan compacto, quatro de Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) – tipo SUV, oito motocicletas e três viaturas de supervisão. As equipes das bases do 1º e 6º Batalhão da PMRv serão responsáveis pelo policiamento da malha viária sob concessão, oferecendo apoio e bem-estar aos usuários.

Na ocasião, o comandante do 1º Batalhão da PMRv, tenente-coronel Fábio Paganotto Carvalho, reforçou os benefícios do Programa de Concessões para o patrulhamento ostensivo e defensivo. “Quando conversamos com os policiais rodoviários antigos, sabemos como é operar com e sem concessionária, que nos auxilia em várias funções operacionais. Esses veículos, certamente, serão bem utilizados e revertidos para a segurança da comunidade e dos viajantes, bem como para o bem-estar do efetivo”, reforça Paganotto.

A destinação das viaturas operacionais consta no contrato do Programa de Concessões Rodoviárias, supervisionado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Somando-se a esses recursos, a CNL, que iniciou as operações em 1º de novembro deste ano, disponibiliza oito postos de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), localizados às margens das rodovias que passam pelos 12 municípios.

A frota operacional também inclui oito ambulâncias, sendo seis de resgate e duas UTIs móveis; sete guinchos leves, dois guinchos pesados, seis veículos de inspeção de tráfego, dois veículos de supervisão de tráfego, dois caminhões pipa, dois caminhões boiadeiros e uma motocicleta de inspeção, disponibilizando os serviços de atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, serviço de guinchamento e demais necessidades de apoio em rodovia.