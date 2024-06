7ª Conferência das Cidades de Ribeirão Pires é adiado para 2025

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou o adiamento do segundo encontro da 7ª Conferência das Cidades, que estava marcado para o próximo dia 22, na Câmara Municipal. Por determinação do Estado, o evento será realizado apenas em 2025, com a nova data a ser definida posteriormente.

A reunião, que é parte de uma série de ações voltadas à formulação de políticas públicas, tinha como objetivo discutir questões relacionadas ao município, incluindo meio ambiente, habitação e inclusão social. A cidade se preparava para aprofundar os debates em torno de cidades sustentáveis, inclusivas e justas, tendo ainda mais tempo para preparar e garantir a qualidade das ações sugeridas.