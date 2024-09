6º Simpósio de Esporte e Lazer do ABCDMRR acontece em setembro no Sesc Santo André  

O 6º Simpósio de Esporte e Lazer do ABCDMRR será realizado de 25 a 27 de setembro no Sesc Santo André, como parte das atividades da Semana Move 2024. O evento, que é uma realização em parceria entre a Universidade Federal do ABC, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva de Santo André, a Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo do Campo, a Secretaria de Esporte e Lazer de Diadema e as unidades do Sesc de Santo André e de São Caetano, e tem por objetivo fortalecer a integração entre as cidades, além de ampliar o debate sobre a importância do esporte e lazer para o bem-estar social.

O tema deste ano, “Esporte e Lazer: construindo as bases para o bem viver”, reflete a necessidade de repensar práticas e políticas voltadas ao esporte e lazer, à luz dos ensinamentos da renomada obra “O Bem Viver”, de Alberto Acosta, que prioriza o bem-estar coletivo e a harmonia com o meio ambiente, em vez de focar exclusivamente no crescimento econômico e no consumo. A programação do simpósio inclui apresentações de trabalhos acadêmicos, palestras, ações formativas, oficinas práticas, bate-papos e aulas abertas, criando um espaço de troca e diálogo entre pesquisadores, profissionais da área e a comunidade em geral.

As atividades propostas buscam não apenas a troca de conhecimento, mas também o fortalecimento de redes colaborativas que promovam o esporte e lazer como elementos essenciais para a construção de sociedades mais justas e inclusivas. A parceria entre as instituições participantes reforça o compromisso com a gestão em redes, incentivando a participação ativa das comunidades na definição de estratégias que visam à promoção do bem viver na região. O 6º Simpósio de Esporte e Lazer do ABCDMRR será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro como parte da Semana Move 2024, projeto realizado anualmente pelo Sesc São Paulo.

A Semana Move, que acontece do dia 21 ao dia 29 de setembro, é uma campanha latino-americana de promoção da atividade física, com o objetivo de conscientizar sobre a importância de se adotar um estilo de vida mais ativo. Desde a sua criação em 2013, o evento envolve uma série de atividades gratuitas, como aulas abertas, oficinas, caminhadas, circuitos esportivos e competições, buscando engajar pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento. A iniciativa não só visa combater o sedentarismo, mas também fomentar a integração social por meio do esporte e da recreação, contando com a parceria de organizações públicas e privadas para expandir seu impacto.

Programação:

Dia 25

0h às 12h – palestra – teatro

BEM VIVER: ESPERANÇANDO OUTRO MODO DE VIVER A VIDA

Com Luiz Gonçalves Junior



A filosofia do Bem Viver, originária dos povos da América Latina, oferece alternativas para questões contemporâneas, promovendo sociedades solidárias, sustentáveis e em harmonia com a natureza. Ela considera o ser humano como parte de um todo, em contraste com a visão consumista da qualidade de vida, e valoriza direitos sociais como educação, saúde e lazer. No contexto esportivo, o Bem Viver propõe repensar as práticas corporais e esportivas, não apenas como competição, mas como fenômenos socioculturais e educativos. Esse tema é central na edição deste ano do Simpósio de Esporte e Lazer do ABCDMRR, e será discutido no bate-papo “Bem Viver: Esperança no outro modo de viver a vida”.

14h às 16h – ação formativa – quadras

GINÁSTICA PARA TODOS

Com Tatiana Mascara, Patricia Tatiyama, Fabiana Veronesi e Tereza Russeff

A Ginástica Para Todos consiste na prática corporal em grupo que envolve diferentes tipos de ginástica – artística, rítmica, acrobática, aeróbica e de trampolim- e manifestações culturais, como circo, danças, jogos e esportes. A partir da troca de experiências, processos criativos e composições coreográficas, busca criar relações positivas com a atividade física e favorecer o bem-estar, promovendo também a socialização e o desenvolvimento de habilidades motoras. A prática se alinha aos princípios da Ginástica para Todos, que é inclusiva, democrática e acessível, estimulando a expressão corporal, a cooperação e o trabalho em equipe. Esta ação formativa é destinada a profissionais e estudantes de educação física, interessados em ampliar suas perspectivas sobre o movimento e suas aplicações pedagógicas.

16h às 17h30 – palestra – teatro

ESPORTE, BEM VIVER E DIVERSIDADE: POSSIBILIDADES DE AÇÕES PARA PESSOAS TRANS

Com Prof.ª Dra. Carine Collet e Prof. Dr. Flavio Kishigami.

Mediação Barbara Iara Hugo

O projeto TRANSitando no Esporte oferece um espaço seguro e acolhedor para pessoas trans, incentivando a prática esportiva e promovendo o diálogo sobre diversidade. Liderado pela Profa. Dra. Carine Collet, especialista em pedagogia do esporte, e pelo Prof. Dr. Flavio Kishigami, com foco em lazer, turismo e questões de gênero, o projeto cria um ambiente de pertencimento e convivência. Carine, professora da UFRGS, possui vasta experiência em colaboração com entidades esportivas, enquanto Flavio, docente do IFSP, atua na promoção do lazer inclusivo. Juntos, eles utilizam o esporte como uma ferramenta poderosa de inclusão social, ampliando perspectivas sobre diversidade e convivência.

20h às 21h30 – palestra – teatro

ATIVIDADE FÍSICA E PESSOAS IDOSAS

Com Soraia André, Mônica Perracini e Mediação de Alessandra Nascimento

O conceito de atividade física para pessoas idosas, enfatiza o respeito pelos ciclos da natureza e a compreensão de que todos fazemos parte desse ciclo. Para as pessoas idosas, isso significa reconhecer o envelhecimento como uma fase natural da vida, que deve ser vivida em harmonia com os limites e potenciais do corpo. A atividade física, sob a perspectiva do bem viver, deve respeitar o ritmo individual. A vida em comunidade e as relações humanas, compõe um aspecto essencial na promoção do bem-estar das pessoas idosas.

Dia 26

8h30 às 10h – palestra – teatro

ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Com Verônica Hipólito e David Farias



O bate-papo reúne Verônica Hipólito, paratleta campeã e medalhista paralímpica, e David Farias Costa, coordenador do Programa de Educação Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro, para discutir novas ações para pessoas com deficiência, unindo discurso, prática e tecnologia esportiva. Verônica, com uma carreira marcada por conquistas em Jogos Paralímpicos, Mundiais e Pan-Americanos, compartilha sua experiência como atleta. David, com um histórico no futebol de 5 e na liderança de iniciativas para cegos, traz sua expertise em educação paralímpica.

10h30 às 12h – ação formativa – quadra azul

JOGOS E RECREAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Com Comitê Paralímpico Brasileiro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) apresenta seu programa de Educação Paralímpica, que visa qualificar profissionais do esporte paralímpico por meio de formação contínua e desenvolvimento de cursos. Além disso, o CPB gerencia o Centro de Treinamento Paralímpico do Brasil, inaugurado em maio de 2016 em São Paulo, com um investimento de R$260 milhões. O CT Paralímpico, resultado do Plano Brasil Medalhas, oferece instalações para 15 modalidades paralímpicas e inclui áreas residenciais e administrativas. Em 2016, a delegação brasileira teve a maior participação em Jogos Paralímpicos, com 278 atletas e conquistou 72 medalhas, atingindo a 8ª posição geral. Em 2024, nos Jogos de Paris, a delegação brasileira teve a maior participação em Jogos Paralímpicos. No total foram 89 medalhas, sendo 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze, o que rendeu a inédita 5ª posição no quadro geral de medalhas

17 às 18h – oficina – teatro

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Com banca composta por Dra. Alessandra Nabeiro Minciotti da USCS

e pelo Professor Dr. Pedro Paulo Maneschy da UFABC

Apresentação de trabalhos com abordagens de pesquisas ou experiências pedagógicas em Esportes e Lazer, com a temática central ou em diálogo com as demais manifestações da cultura corporal. Os trabalhos serão avaliados por uma banca, composta pela Profª Alessandra Nabeiro Minciotti da USCS e o Prof Pedro Paulo Maneschy da UFABC e professores convidados.

18h às 21h – apresentação – espaço de eventos

MOSTRA DE PROJETOS ESPORTIVOS DO ABCDMRR

Apresentação de projetos de organizações que realizam atividades físico-esportivas e promovem o contato e a vivência com o esporte em comunidades do território do ABCDMRR. Este momento visa fomentar o diálogo com a rede de atores presentes e os participantes do Simpósio de Esporte e Lazer do ABCDMRR, estabelecendo um momento de troca de saberes e conexão com novos coletivos, ampliando ações de acesso. Realização de um chamamento para que organizações que atuam com atividades esportivas na localidade onde estão inseridas apresentem seus projetos, indicando quais motivações as levaram a iniciar e a permanecer na realização de suas ações.

Dia 27



8h30 às 10h- ação formativa – área de convivência

RITMO E MOVIMENTO

Com Karla Conde e Celina Gutierrez Armando

A ação incluirá uma série de exercícios no solo, utilizando a gravidade e o peso corporal como resistência, com o objetivo de fortalecer os músculos profundos e de sustentação, além de melhorar a postura, o equilíbrio e a coordenação. A atividade também promoverá a troca de experiências entre os educadores das secretarias municipais de esportes e os participantes do simpósio. Serão compartilhados exemplos de iniciativas bem-sucedidas em diferentes regiões, contribuindo para o planejamento futuro, a disseminação do conhecimento e o fortalecimento da cultura esportiva entre os envolvidos.

8h30 às 10h -ação formativa – quadras

PERCUSSÃO E RITMO CORPORAL

Com Celeste Pastro Botoni e Fábio da Silva Lourenço

Apresentação do grupo de percussão de Diadema e de como são organizadas as ações do Programa Mulheres em Movimento (PMM) e seus 35 anos de atividades, trazendo os elementos centrais que estruturam o programa – pertencimento, saúde da mulher e questões de gênero, finalizando com vivência prática de percussão e movimentação, interagindo com as pessoas envolvidas e uma roda de conversa e de trocas. A Percussão e Ritmo Corporal, envolvem o uso do corpo como instrumento para criar sons e ritmos, sem a necessidade de instrumentos tradicionais. O uso do corpo para gerar sons percussivos, como batidas de mãos, pés, palmas, estalos de dedos, batidas no peito, entre outros. A percussão corporal é frequentemente utilizada em atividades rítmicas e educacionais, principalmente porque oferece uma forma acessível e natural de fazer música.

8h30 às 10h – ação formativa- espaço de eventos

PILATES SOLO

Com Greyce Minervini, Viviane Ferreira de Andrade e Wilson Junqueira Linares da Secretaria de Esportes e Prática Esportiva de Santo André

Ação formativa para os participantes presentes, que contará com uma série de exercícios realizados no solo, usando a gravidade e o próprio peso corporal para fornecer resistência. O principal objetivo será condicionar os músculos mais profundos e sustentadores do corpo, melhorando a postura, o equilíbrio e a coordenação. Haverá uma troca de experiências entre as equipes de educadores das secretarias municipais de esportes e os participantes do simpósio. Serão compartilhados exemplos de iniciativas que obtiveram resultados favoráveis com os participantes dos cursos nessas localidades, ajudando no planejamento futuro e na expansão do conhecimento, além de fortalecer a cultura esportiva dos grupos envolvidos.

10h30 às 12h30 -palestra – teatro

O ESTUDO DO LAZER E AS NOVAS TECNOLOGIAS

Com Nelson Carvalho Marcellino e Mediação de Regiane Galante

Este bate-papo explora como a apropriação do tempo livre evoluiu ao longo dos anos, tanto em áreas urbanas quanto rurais, destacando o impacto das novas tecnologias na fruição do lazer e sua relação com o bem viver. Nelson Carvalho Marcelino, com extensa formação em Ciências Sociais, Filosofia e Educação, é professor aposentado da UNICAMP e da UNIMEP, com vasta experiência em estudos do lazer. Ele contribuiu significativamente com pesquisas e consultorias em políticas públicas de lazer.



12h às 14 – show – lanchonete externa

PRETA DIONÍSIO E OS MALANDROS MANEIROS

Roda de Samba

Em um novo projeto em sua carreira, “Preta Dionízio e os Malandros Maneiros”, será realizada uma roda de samba com a participação de músicos paulistas bem experientes. O repertório vai de Noel Rosa a composições autorais dos músicos que integram sua banda, entre outros. O projeto conta com um timbre de voz peculiar e um pandeiro seguro, proporcionando uma performance inesquecível que contagiará todos os presentes.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André