6 paratletas do ABC Paulista nas Paralimpíadas de Paris têm patrocínio da SEDPcD

Seis atletas nascidos na região do ABC Paulista representarão o Brasil nas Paralimpíadas de Paris: Samuel Conceição, corredor da classe T20, Júlio César Agripino, corredor da classe T11, Alessandro Rodrigo, do arremesso de peso, Letícia Maia, do triatlo, Evelyn Oliveira, da bocha, e Rebeca Silva, judoca. Eles integram o programa de incentivo ao paradesporto desenvolvido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ‘Time São Paulo Paralímpico’, que dá suporte ao desenvolvimento esportivo de atletas paralímpicos de alto nível do estado de São Paulo. O investimento de R$ 7,2 milhões é direcionado a 149 atletas de diversas modalidades que representam o estado de São Paulo e o Brasil em campeonatos nacionais e mundiais.

Samuel foi diagnosticado com deficiência intelectual ainda na escola e conheceu o atletismo em um clube de Santo André, onde nasceu. Agripino e Alessandro Rodrigo perderam a visão ao longo de suas vidas, mas se reinventaram com o paradesporto. Já Rebeca Silva nasceu com deficiência visual e treinou diversos esportes até se tornar uma judoca da Seleção Brasileira. Letícia Maia também é cega, nasceu em Diadema e disputa o triatlo paralímpico.

Dos 279 atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para as Paralimpíadas de Paris, 91 integram o Time SP. O número representa um terço da delegação, que carrega altas expectativas: nos Jogos ParaPanamericanos de Santiago, em 2023, quando o Brasil liderou o quadro de medalhas, 98 delas foram conquistadas pelo Time SP.

“Apoiar estes atletas nos deu a honra de acompanhá-los ao longo do ano em treinos e competições. Isso nos dá muita confiança de que representarão o Time SP com muita garra na maior competição do mundo e, certamente, trarão medalhas. Vamos torcer com muita energia e mostrar para o mundo a qualidade dos nossos atletas”, afirmou Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024, reunindo mais de 4,4 mil paratletas de mais de 180 países.