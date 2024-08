5ª edição do Choco Run oferecerá cortesias para todos os inscritos

As inscrições para a 5ª edição da Choco Run – corrida do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires – estão abertas e neste ano os inscritos ganharão cortesias. O Parque Santa Helena, localizado na região de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, disponibilizará voucher de Day Use – mediante agendamento, e a Evoque Academia de Ribeirão Pires ofertará Free Pass de três dias para todos os participantes.

Com organização da Mazza Eventos, a atividade esportiva acontecerá no dia 18 de agosto, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo valor de 79,90 pelo link: https://inscrevafacil.com/#/evento/chocorun2024. Além das cortesias oferecidas pelo Parque Santa Helena e a Academia Evoque, os inscritos participarão de sorteios com prêmios surpresas e ganharão sacochila, camiseta e medalha.

A largada da corrida está prevista para 7h, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jd. Itacolomy), e o circuito percorrerá as principais vias da cidade, com percurso de 5 Km ou 10 Km.

Na retirada dos kits, que acontecerá no dia 16 de agosto (sexta-feira), das 13h às 17h, na sede da Academia Evoque (Av. Francisco Monteiro, 702 – Vila Albertina), os participantes deverão apresentar documento de identificação com foto e o comprovante de pagamento da inscrição.

Com apoio da ACIARP – Associação Comercial da cidade, o 15°Festival do Chocolate acontece nos finais de semana até dia 18 de agosto, às sextas, sábados e domingos, no Complexo Ayrton Senna. Para saber mais sobre a programação, basta acompanhar a rede social do evento no Instagram; (festivaldochocolate).