4º Encontro de Aeromodelismo encanta Ribeirão Pires com exibições e demonstrações aéreas

Ribeirão Pires foi palco, neste domingo (24), do 4º Encontro de Aeromodelismo, evento gratuito que trouxe ao Centro Esportivo da Vila Gomes um dia repleto de lazer, aprendizado e emoção para os moradores e visitantes da região. Organizado pela equipe Aeroloucos de Ribeirão Pires, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, o encontro contou com mais de 250 entusiastas do aeromodelismo, consolidando-se como um dos principais eventos temáticos da cidade.

Desde as primeiras horas da manhã, o público já começava a chegar ao Centro Esportivo da Vila Gomes, que se transformou em uma verdadeira vitrine do universo da aviação em miniatura. Famílias inteiras, admiradores de aeronaves e curiosos tiveram a oportunidade de conferir de perto apresentações de voo circular controlado (VCC), demonstrações de Paragliders e performances especiais de renomados aeromodelistas. Entre os destaques estavam Lincoln Bonadia, a Equipe Helintro e o talentoso Giselmo, cujas manobras encantaram o público.

Durante o dia, os visitantes puderam interagir diretamente com os pilotos, aprender sobre os diferentes tipos de aeromodelos e até mesmo explorar os bastidores da construção e manutenção das aeronaves. Com o sucesso desta edição, a equipe Aeroloucos e a Prefeitura de Ribeirão Pires já planejam novos encontros e iniciativas para expandir ainda mais a prática do aeromodelismo na região.