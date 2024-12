4º Circuito Cultural da Educação reunirá escolas na Praça da Moça

Vem aí mais um Circuito Cultural, o maior evento da Educação de Diadema. A quarta edição do Circuito Cultural Professora Denise Fernandes Pereira ocorre no sábado, dia 7 de dezembro, das 9h às 14h na Praça da Moça, no Centro Cultural Diadema e na Casa da Música, no Centro. Cerca de 90 escolas vão apresentar as propostas pedagógicas que foram desenvolvidas durante o ano para trabalhar em sala de aula com os estudantes. Tendas com exposições, oficinas e brincadeiras vão mostrar o que de melhor os educadores utilizaram durante 2024 para ensinar crianças, adolescentes e adultos, desde o berçário até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Haverá também dois palcos, um no centro da praça e outro em frente ao Teatro Clara Nunes, com apresentações de música, dança e teatro, além de espaços destinados a programas da Secretaria de Educação, como o Mais Educação, O Escola que Protege, os Grêmios e Conselhos Curumins, o Núcleo Social e o Núcleo de Conselhos, e o encerramento vai contar com um cortejo organizado pelo programa Diadema de Dandara e Piatã. “O Circuito Cultural é o momento de finalização do calendário letivo, é quando mostramos um pouco do que acontece nas escolas para a população. É também uma oportunidade de os professores verem o que os outros estão fazendo, trocarem experiências e melhores práticas entre eles”, afirma Aline Fernandes, diretora do Departamento de Formação e Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação.

O evento é aberto ao público e haverá transporte gratuito para a população no sábado, a partir das 8h, quando 12 linhas de ônibus farão o trajeto entre a Praça da Moça e as regiões Norte, Leste e Sul, transportando as famílias para o circuito (confira os itinerários abaixo).

Para Ana Lucia Sanches, secretária de Educação de Diadema, o Circuito Cultural é o evento mais importante da Educação no ano, e é o momento de as famílias ocuparem os espaços públicos. “Convidamos todos para comparecer e ver o que de melhor as escolas estão fazendo pela educação das nossas crianças. É a oportunidade de ver de perto os trabalhos dos educadores, professores, coordenadores pedagógicos e diretoras da nossa rede.”

TRANSPORTE GRATUITO – ITINERÁRIOS DOS ÔNIBUS

As 12 linhas farão o intinerário entre as regiões da cidade e a Praça da Moça. Em cada região haverá somente um ou dois pontos, onde o ônibus fará a parada para pegar os estudantes e familiares do entorno. O primeiro ônibus sairá às 8h e as próximas saídas ocorrem de hora em hora. Confira os locais de parada:

LINHA NORTE 1

EMEB TOM JOBIM

LINHA NORTE 2

EMEB RACHEL DE QUEIROZ

LINHA SUL 3

EMEB PROFª HERCÍLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO

LINHA SUL 4

EMEB PROFª ANNETE MELCHIORETTO

LINHA SUL 5

EMEB PROFª FABÍOLA LIMA GOYANO

LINHA SUL 6

EMEB MARIO SANTALÚCIA

LINHA SUL 7

EMEB IRMÃ DULCE

LINHA LESTE 8

EMEB DR. HUMBERTO MAROUELI MENDONÇA

LINHA LESTE 9

EMEB MARIO QUINTANA

LINHA LESTE 10

EMEB SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

LINHA LESTE 11

EMEB MINISTRO FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO

LINHA SUL 12

CRECHE SÍTIO JOANINHA