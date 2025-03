3ª Entoada Nordestina celebra cultura e tradição em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires se prepara para receber a 3ª Entoada Nordestina, um dos principais eventos culturais do município, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de março, no Complexo Ayrton Senna. A programação contará com apresentações musicais de grandes nomes do forró, xote e baião, além de manifestações artísticas e uma ampla oferta de pratos típicos da culinária nordestina.

O festival faz parte das comemorações pelo aniversário da cidade e tem como objetivo valorizar a forte presença nordestina na formação cultural do município. Como em várias cidades do Estado de São Paulo, Ribeirão Pires recebeu um grande número de imigrantes nordestinos ao longo das décadas, influenciando aspectos como a gastronomia, a música e as tradições locais. A Entoada Nordestina é, portanto, uma homenagem a essa herança, proporcionando um espaço de celebração e pertencimento.

Durante os três dias de evento, os visitantes poderão degustar pratos como baião de dois, carne de sol, acarajé e tapioca, além de doces e bebidas típicas. As barracas gastronômicas e expositores trarão receitas autênticas, preparadas com ingredientes selecionados para garantir uma experiência genuína dos sabores do Nordeste.

Além da culinária, o festival contará com apresentações culturais, incluindo grupos de dança e teatro que destacarão elementos do folclore nordestino. O artesanato também terá um espaço especial, reunindo peças feitas por artistas e artesãos da região.

A programação musical será um dos pontos altos do evento, com shows de artistas consagrados e talentos locais. O público poderá dançar ao som de ritmos marcantes, como o forró pé de serra e o xote, promovendo uma atmosfera festiva e envolvente. Entre as atrações principais, estão Enok Virgulino (21/03), Bicho de Pé (22/03) e Elba Ramalho (23/03), além de apresentações de músicos e bandas da cidade.

A iniciativa também tem um caráter social, já que a entrada para o evento será solidária, com doação voluntária de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração para pet. Os donativos serão encaminhados a entidades assistenciais do município, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições que cuidam de animais.

Desde sua primeira edição, a Entoada Nordestina vem crescendo em público e estrutura, consolidando-se como um dos principais eventos turísticos de Ribeirão Pires. A festa atrai visitantes de diversas regiões, movimentando a economia local e fortalecendo a identidade cultural da cidade.