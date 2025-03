Ribeirão Pires sedia a Corrida Oxente Run em meio à 3ª Entoada Nordestina

Ribeirão Pires está se preparando para receber um evento esportivo significativo: a Corrida Oxente Run, agendada para o dia 23 de março no Complexo Ayrton Senna. A prova, que será promovida pela LCM Esportes com o apoio da Prefeitura Municipal, terá um percurso de 5 km, proporcionando aos corredores uma experiência que une o esporte à rica cultura nordestina.

As inscrições para a competição estão abertas até segunda-feira, 17 de março. O valor de R$ 75,90 garante ao participante um kit que inclui camiseta, número de peito e medalha. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e não haverá reembolso em caso de desistência.

A Corrida Oxente Run faz parte da programação da 3ª Entoada Nordestina, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de março e contará com apresentações musicais de renomados artistas como Enok Virgulino (21/03), Bicho de Pé (22/03) e Elba Ramalho (23/03), além de diversas atividades culturais e gastronômicas.

A largada da corrida está marcada para as 7h, com a concentração dos participantes começando às 6h30 no mesmo local. Os corredores terão um tempo limite de 1h30 para completar a prova.

A retirada dos kits será realizada no dia 22 de março, das 10h às 17h, também no Complexo Ayrton Senna. Para retirar o kit, será necessária a apresentação do comprovante de inscrição e um documento original com foto.

Todos os participantes que concluírem a corrida receberão uma medalha. Os dez primeiros colocados nas categorias masculino e feminino do público geral, assim como os cinco melhores classificados na categoria PCD (Pessoas com Deficiência), tanto masculino quanto feminino, serão agraciados com troféus.

Além de ser uma oportunidade para os entusiastas do atletismo testarem seus limites, a Oxente Run representa uma celebração do espírito esportivo e da cultura nordestina. A combinação deste evento esportivo com a 3ª Entoada Nordestina reforça a diversidade cultural de Ribeirão Pires, oferecendo um fim de semana repleto de atividades para toda a família. Os visitantes poderão aproveitar não apenas a corrida, mas também delícias da culinária típica nordestina, danças tradicionais e feiras de artesanato.

O festival tem se consolidado como um dos principais eventos da cidade e adotou uma entrada solidária, onde é solicitada uma doação voluntária de 1kg de alimento ou ração para animais de estimação. Assim, além de celebrar a cultura nordestina e praticar esportes, o público contribui para causas sociais importantes.