Abertas inscrições para 1ª edição da Oxente Run de Ribeirão Pires 

Ribeirão Pires sediará, no dia 23 de março, a Oxente Run, corrida de rua com percurso de 5km. As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas pelo link https://bit.ly/Oxente_Run_2025 (Ticketsports). O valor é de 75,90 (mais taxa do site) até 17 de março (ou enquanto houver vagas). A largada acontecerá às 7h, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).

A ação esportiva tem como intuito fomentar a prática esportiva e atrair pessoas que buscam estilo de vida saudável. Cada inscrito irá receber camiseta, número de peito e serão entregues medalhas aos participantes que terminarem a prova.

A premiação com troféus será para os dez primeiros colocados do público geral masculino e feminino. Será concedida também premiação aos cinco primeiros colocados do público PCD, tanto no masculino, quanto no feminino. As informações sobre mapas de percurso e entrega dos kits serão divulgadas em breve.

Serviço – Oxente Run Ribeirão Pires – Corrida de 5km

Inscrições: https://bit.ly/Oxente_Run_2025

Data da prova: 23/03, às 7h.

Largada: Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco,193 – Ribeirão Pires).