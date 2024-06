3° Festival de Quadrilhas Juninas em Diadema abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o 3º Festival de Quadrilhas Juninas de Diadema, promovido pela Prefeitura durante a Festa de São João, entre 21 e 30 de junho, na Praça da Moça. Os grupos interessados podem se inscrever até 19 de junho e apresentar quadrilhas juninas estilizadas e tradicionais e concorrem a até R$ 76 mil em prêmios.

“O festival de quadrilhas é uma iniciativa que busca valorizar e estimular esse ícone da cultura popular, uma tradição que começou lá no século 19, em homenagem a Santo Antônio, o santo casamenteiro”, diz o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi. “Essa tradição se traduz num encontro lúdico de famílias e grupos de amigos, que cuidam da música, do figurino e das coreografias, e fazem da Praça da Moça o mais colorido arraial de Diadema.”

Na quadrilha estilizada, serão três categorias: infantil, com jovens até 16 anos de idade; adulta para pessoas com mais de 18 anos; e diversidade, para comunidades rurais, assentamento, grupos da terceira idade, pessoas com deficiência, comunidade quilombolas ou escolas públicas. Nesta característica, os grupos devem apresentar performance coreográfica, tradicional casal de noivos, narração coreográfica, figurino que remeta à cultura caipira ou nordestina, trilha musical gravada e nome artístico. O prêmio para as quadrilhas estilizadas chega a R$ 54 mil, sendo premiadas as três melhores performances de cada categoria com valores que variam entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

Já para as tradicionais, os quesitos são dança em pares, tradicional casal de noivos, roupa caipira, trilha musical gravada e nome artístico. Nesta categoria, serão premiadas as cinco melhores apresentações, com recompensas de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Os grupos devem ser compostos por um número mínimo de brincantes que representam entidades e grupos de quadrilhas sediados na cidade de Diadema. A ordem de apresentação será definida por sorteio, realizado no dia 20 de junho, na presença de representantes de cada grupo.

As apresentações serão no dia 29 de junho, sábado. Entre os quesitos julgados estão coreografia, evolução, harmonia, desenvoltura, interpretação, animação e figurino.

A inscrição deve ser feita exclusivamente on-line pelo endereço https://saojoao.diadema.sp.gov.br, com preenchimento dos formulários de inscrição e anexos. O edital completo da competição pode ser consultado aqui.

Festa de São João

A terceira edição da festa contará com shows de artistas locais e de renome nacional, como Erikka, Fábia Rodrigues, Fabinho Zabumbão, Zeca Baleiro, Renato Teixeira, Lira Musical de Diadema, Jackson Rufino, Juliette e Yasmin Santos.

Além das apresentações e comidas típicas, o evento terá postos de arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis e o Bingo Solidário do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, cuja arrecadação será destinado aos trabalhos da instituição para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade.

Confira a programação completa