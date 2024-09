25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD reúne mais de 500 atletas no domingo

A edição especial de 25 anos da Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD promete ser bastante disputada. Encerradas as inscrições, o evento reunirá nada menos que 500 atletas em suas 29 categorias, com alguns dos principais atletas e equipes do país na atualidade. As categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos largarão às 8h de Paranapiacaba, Distrito de Santo André, e percorrerão as sete cidades da região, com chegada em São Bernardo do Campo, na arena montada em frente ao Ginásio Poliesportivo. As demais categoria farão suas baterias somente na arena.

A prova contará pontos para o Ranking Paulista de Estrada, na Classe CBC, e para o Ranking Nacional (CBC), na Classe 3, para todas as categorias em disputa. Com exceção das categorias Open Master Masculino e Master Open Masculino 30. O evento faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo pela lei 17.781, de 2 de outubro de 2023, graças à propositura da Deputada Carla Morando.

“Estamos bastante felizes com o bom número de inscritos. A prova completará seu Jubileu de Prata em grande estilo e com grandes nomes da modalidade em várias categorias. Desejo boa sorte a todos na disputa pelo topo do pódio”, destaca o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex.

O evento largará às 8h em Paranapiacaba com as categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos e percorrerá todas as cidades que compõem o Grande ABC Paulista – Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Diadema -, totalizando 65 km. Além disso, os ciclistas ainda darão mais 30 voltas no circuito de 2 km montado na Avenida São Paulo, em frente ao Ginásio Poliesportivo.

Atrações

O evento terá outras atrações para toda a família. Haverá um espaço para a criançada, com pista de ciclismo com bicicletas; casinha da pipoca e do algodão-doce; camas elásticas; túnel sensorial; e mesa das flores. A organização convida a todos que gostam de ciclismo ou do esporte de maneira geral para prestigiarem a prova e os atletas nacionais.

A 25ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD – 2024 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo e o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e de suas secretarias.

Resultados Elite 2023

Masculino – 126 km

1. João Gaspar Igor (AGI Cycling Team), 2:39:53.884

2. Teodoro Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:39:54.132

3. Felipe Aparecido Brito Ronzani (Santos Cycling Team / Fupes), 2:39:56.199

4. Marcelo Mendes dos Santos (Team São Caetano do Sul), 2:39:56.237

5. Salomão Ferreira (São Caetano do Sul), 2:39:56.531

Feminino – 14 voltas – 56 km

1. Wellyda Rodrigues (ABEC Rio Claro), 1:31:10.349

2. Luciene Silva (Pindamonhangaba Cycling Team), 1:31:10.444

3. Thayna Araújo de Lima (Santos Cycling Team / Fupes), 1:31:10.483

4. Carolina Barbosa Alves do Nascimento (Indaiatuba Cycling Team), 1:33:32.722

5. Alice Melo (ABEC Rio Claro), 1:33:33.793

Campeões

1998 – Daniel Rogelin (BRA)/Carla Camargo Gardenal (BRA)

1999 – Ryan Gray (EUA)/Janildes Fernandes (BRA)

2000 – José Reginaldo Cardoso (BRA)/Janildes Fernandes (BRA)

2001 – Márcio May (BRA)/Maria Lucilene Alves (BRA)

2002 – Hernandes Quadri Júnior (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2003 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Uênia Fernandes de Souza (BRA)

2004 – Renato Ruiz (BRA)/Maria Luzia Bello (BRA

2005 – Jean Carlo Coloca (BRA)/Luciene Ferreira Silva (BRA)

2006 – Francisco Chamorro (ARG)/Débora Gerhard (BRA)

2007 – Kléber Ramos (BRA)/ Kristien La Sasso (EUA)

2008 – Francisco Chamorro (ARG)

2009 – Breno Sidoti (BRA)/ Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2010 – Edgardo Simon (ARG)/ Fernanda Souza (BRA)

2011 – Héctor Figueras (URU)/Sumaia Ali dos Santos Ribeiro (BRA)

2012 – Daniel Rogelin (BRA)/Luciene Ferreira da Silva (BRA)

2013 – Pedro Nicácio (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2014 – Roberto Pinheiro da Silva (BRA)/ Valquíria Bento Pardial (BRA)

2015 – Alex Diniz (BRA) / Luciene Ferreira (BRA)

2016 – Murilo Affonso (BRA)/Cristiane Pereira da Silva (BRA)

2017 – Lucas Motta (BRA)/Luciene Ferreira (BRA)

2018 – Flavio Cardoso dos Santos (BRA)/Cristiane da Silva (BRA)

2021 – Micke Pereira (BRA)/Ana Paula Polegatch (BRA)

2022 – Kleber Ramos (BRA)/Thayná Araújo (BRA)

2023 – João Gaspar Igor (BRA)/Wellyda Rodrigues (BRA)

Mais informações no site oficial, www.fpciclismo.org.br