25ª Mostra de Teatro de Ribeirão Pires terminará neste domingo (17)

Neste fim de semana, dias 15 (sexta-feira), 16 (sábado) e 17 (domingo), acontecerá o encerramento da 25ª Mostra de Teatro, elaborada pelo Núcleo de Teatro Arquimedes Ribeiro da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires. Todas as apresentações são gratuitas.

Além dos espetáculos no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, o destaque deste final de semana serão as apresentações no Parque Oriental. O espetáculo Esquetes Populares, será apresentado pela turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua da EMARP e encerrando a Mostra, o grupo convidado Paralela Trupe de Teatro Popular fará apresentação da Estação: Mambembe. Caso esteja em período chuvoso, o espetáculo acontecerá no Galpão do Parque.

Ao todo, mais de 20 apresentações fizeram parte da Mostra que teve início no dia 2 de novembro. Peças feitas com o grupo de crianças, de adolescentes, de jovens e adultos. Encenações infantis, com temas de amor, de palhaçaria, com esquetes populares. Enfim, um conjunto de apresentações fizeram a alegria e permitiram reflexões sobre temas relacionados a todas as idades.

Acompanhe programação completa deste final de semana

Sexta- feira (15), às 20h

Palavras, pedras, pesadas. O silêncio (in)comum

Elenco: Turma de adolescentes

Aberto ao Público

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: 10 anos

Sábado (16), às 20h

2ª Copa do Mundo de Palhaçaria

Elenco: Turma do Laboratório de Palhaçaria

16/11, às 20h

Anfiteatro Arquimedes Ribeiro

Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jd. Pastoril

Classificação: Livre

Domingo (17), às 15h

Esquetes populares

Elenco: Turma do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua

Parque Oriental

Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse

Classificação: Livre

Grupo convidado: Paralela Trupe de Teatro Popular