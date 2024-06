1º Encontro de Motorhome Ribeirão Pires é opção de lazer neste fim de semana 

Ribeirão Pires promove neste fim de semana, a partir das 8h de sábado (22) até às 17h de domingo (23), o 1º Encontro de Motorhome da cidade. O evento será sediado na Capela Nossa Senhora do Pilar (Rua Alecrim, 01) e contará com cerca de 89 veículos, entre kombis, vans, ônibus e trailers. Também haverá área disponível para campistas.

Durante o evento, os visitantes poderão conferir os espaços internos dos veículos dos expositores, além de trocar experiências sobre o tema que conquista cada vez mais adeptos. A ação tem entrada gratuita com ingresso solidário – doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet. Os donativos serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires que atende famílias em situação de vulnerabilidade.

“Ribeirão Pires tem inovado no calendário de atividades. Mais opção de lazer para quem mora na cidade e mais visitantes que chegam ao município e fortalecem a cadeia de comércio e serviços”, destacou o prefeito Guto Volpi.

No local haverá, ainda, praça de alimentação com food trucks, atividades para interação, como shows e fogueira para animar as noites. No sábado, haverá noite da fogueira com Festa Junina, às 18h. O público poderá curtir o show com a Banda Explosão Sertaneja, concurso de melhor fantasia junina. Já no domingo, às 10h, haverá missa e, das 13h às 16h, muita música e dança com passinhos de flashback com Dj.

A ação inédita na cidade tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), e é organizada pela Karabina Home.

De acordo com organizador do evento, Leonardo Quinto, um hobby que antes era taxado de ‘coisa de gente mais velha’ hoje tem legião de viajantes de motorhomes, e a atividade ganha cada vez mais adeptos da geração mais jovem.

“Antigamente muita gente tinha a noção, e um pouco ainda tem, de que motorhome é coisa de aposentado, coisa de velho. Mas hoje tem muita gente nova já entrando nesse meio, que quer curtir. Como eu, que tenho trabalho fixo, chega fim de semana e férias sempre que tem oportunidade viajamos”, ressaltou Leonardo.

Serviço – 1º Encontro de Motorhome de Ribeirão Pires

Sábado (22), a partir das 8h, até domingo (23), às 17h

Local: Capela Nossa Senhora do Pilar – Rua Alecrim, 01

Entrada gratuita com ingresso solidário – doe 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet.