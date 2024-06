1ª Feira de Arte de Rua reúne linguagens artísticas na Praça da Matriz

Poesia, dança, palhaçaria, teatro e música. A 1ª Feira de Arte de Rua de Ribeirão Pires, que ocorreu neste domingo (23), reuniu linguagens artísticas diversas, além dos amantes da cultura, que se reuniram no espaço para apreciar uma tarde cheia de cores e encanto

Com início às 14h, a Feira ocupou a Praça da Matriz sob o lema “Praça viva, Cultura Ativa” e contou com artistas de Ribeirão Pires e também de outros municípios da região. O céu azul e o Sol também acompanharam as apresentações, como espectadores fieis.

“A ideia da mostra surge através dos estudantes do Laboratório de Pesquisa Teatral em Teatro de Rua da EMARP que, juntamente com o professor Rondinelly Lima, sentem vontade de ir para além da vivência de aula, colaborando com a cultura local, incentivando artistas e aprendendo através dessa experiência. Escolhemos um espaço que já é ativo por artistas há tempos na cidade e isso para nós é muito especial. A ideia é trazer a Mostra para o calendário anual de atividades do Núcleo de Teatro da EMARP”, declarou a coordenadora do Núcleo de Teatro da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires), Vanessa Bartcus.

Quem compareceu à praça para acompanhar as performances culturais foi Sofia Henriques, que, sentada em um dos bancos do local acompanhou e se divertiu com os números dos palhaços Quitinha e Billie Jeans, que comandou as apresentações com muita alegria.

“Bem bacana ver os artistas ocuparem a praça. Estava passando por aqui e a movimentação e aí decidi parar. Seria legal se mais apresentações como estas ocorressem sempre”, disse a mulher.

Os núcleos de arte da EMARP, formado pela dança, música, teatro, artes visuais e audiovisual sempre elaboram atividades voltadas ao público do município de Ribeirão Pires. Sejam mostras, exposições, peças e até apresentações de filmes. Tudo sempre de forma gratuita e aberta a todo tipo de público.