13º Encontro Paulista de Museus discute políticas públicas para o setor

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Sistema Estadual de Museus de São Paulo (SISEM-SP),promove o 13º Encontro Paulista de Museus (EPM). Realizado desde 2009, o evento gratuito reúne profissionais de museus, gestores públicos e privados da área cultural e estudantes para articulação e discussão de ações e programas no campo museal. O EPM acontece nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, no Theatro São Pedro, e conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Este ano, o tema do encontro será “Construindo Futuros” e a proposta é apresentar e debater a Política Estadual de Museus de São Paulo (PEM-SP), elaborada de forma participativa entre 2023 e 2024. Com o objetivo de promover um intercâmbio de conhecimentos e desenvolver um plano estratégico sustentável para o enfrentamento de desafios no setor, o EPM recebe, além dos representantes estaduais, o geógrafo, museólogo e professor da Faculdade de Artes da Universidade Nacional da Colômbia, Edmon Castell, para uma conferência internacional sobre a política de museus da Colômbia.

“O Encontro Paulista de Museus é uma oportunidade para que os profissionais de museus de todo o estado possam aprimorar seus conhecimentos e compartilhar experiências. Desta forma, podemos fortalecer ainda mais o setor e tornar os museus do estado de São Paulo cada vez mais atrativos para a população”, ressaltou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton.

A programação conta com seis painéis que vão tratar de assuntos como educação, dignidade, diversidade, desenvolvimento humano e econômico, gestão, manutenção, sustentabilidade, acesso e preservação do patrimônio cultural, assuntos que norteiam os valores da PEM-SP.

Em paralelo ao Encontro Paulista de Museus, ocorrerá o EPM+, nas tardes dos dias 13 e 14 de fevereiro. A programação inclui visitas técnicas ou atividades formativas, que poderão ser escolhidas pelos participantes no momento da inscrição. Em breve, as inscrições estarão disponíveis no site www.cultura.sp.gov.br .

Confira abaixo a programação completa:

12/02, quarta-feira

9h – Café e credenciamento

10h – Apresentação musical

10h30 – Abertura – entrega da Medalha Waldisa Russio

11h30 – Painel 1 – “Construindo Futuros – políticas setoriais para museus”

12h30 – Almoço

14h – Painel 2 – “Preservação do Patrimônio Cultural e Museológico”

15h30 – Café

16h – Conferência internacional: Política de Museus da Colômbia

13/02, quinta-feira

9h – Café e credenciamento

10h – Painel 3 – “Educação, comunicação e acesso aos museus”

11h30 – Painel 4 – “Gestão, manutenção e sustentabilidade em museus”

13h – Almoço

14h – Saída do Theatro São Pedro

14h30 – EPM+: atividades temáticas (Curadoria e Montagem de Exposição na Casa Mário de Andrade + Museu da Imigração; Conservação Preventiva no Museu Afro Brasil + Museu do Café; Atividade Formativa CULTSP PRO – Museus, Crise Climática e Sustentabilidade no Edifício Oswald de Andrade)

14/02, sexta-feira

9h – Café e credenciamento

10h – Painel 5 – “Formação e valorização de pessoas”

11h – Painel 6 – “Território, identidade e reparação”

12h30 – Plenária de encerramento

13h – Almoço

14h30 – Saída do Theatro São Pedro

15h – EPM+: atividades temáticas (Educação em Museus: temas sensíveis para públicos diversos no Museu da Diversidade Sexual + Memorial da Resistência; Uso e Ocupação de Edificações Históricas no Museu das Favelas + Museu Catavento; Atividade Formativa CULTSP PRO – Museu em Foco: Políticas Públicas e Mecanismos de Fomento Cultural no Edifício Oswald de Andrade)