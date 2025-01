A USP dá início no próximo dia 30 de janeiro à etapa da capital paulista da itinerância da exposição inédita e gratuita “USP 90 anos: uma jornada imersiva pelos nossos Museus”, que percorreu todos os municípios onde há campus da universidade: Ribeirão Preto, Pirassununga, Bauru, São Carlos, Piracicaba, Lorena e São Paulo. A abertura acontece às 10h no Centro de Inovação da USP – InovaUSP, e a exposição fica em cartaz na cidade até o dia 28 de fevereiro, com visitação de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h.

A mostra apresenta uma experiência imersiva e digital que promove o encontro e a descoberta dos museus estatutários da universidade, detentores dos maiores e mais relevantes acervos do Brasil: Museu de Arte Contemporânea (MAC), Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), Museu de Zoologia (MZ) e o Museu do Ipiranga, que faz parte do Museu Paulista (MP).

Exposição itinerante e interativa dos museus da USP chega a São Paulo. Fotos: Governo de SP

Com seções exclusivas, os quatro diferentes acervos estarão reunidos no mesmo espaço por meio da intersecção entre recursos de realidade virtual e peças físicas selecionadas, criando para o público uma oportunidade de contemplar em um só trajeto a diversidade de conhecimento produzido e preservado por estes museus da USP. Todas as simulações e criações virtuais foram feitas na própria Universidade,

pela equipe do InovaUSP.

“A proposta dessa exposição parte do desejo da universidade de maior aproximação com o público. Em relação aos museus, nossos acervos estão entre os maiores e mais importantes do mundo, com conteúdos incríveis e um trabalho de pesquisa e conservação bastante qualificado. Assim, a curadoria da mostra selecionou recortes representativos em uma concepção que leva o público para uma imersão nesse universo.”

“A ideia não é simplesmente levar os museus até outros locais, até porque isso seria impossível, mas sim passar ao público um pouco dessa dimensão e revelar todo este trabalho, convidando para que as pessoas façam uma visita aos museus sempre que tiverem essa oportunidade”, explica o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior.

O percurso inicia com “4M”, filme documentário imersivo em formato de videoinstalação do artista e videomaker Tadeu Jungle. O acervo do MAC apresenta Boccioni no Brasil, tendo como destaque uma réplica da célebre obra Formas Únicas da Continuidade no Espaço, além da mostra Tempos Fraturados. O recorte do MAE para a exposição investiga a ocupação passada e presente dos povos indígenas na cidade de São Paulo e traz artefatos junto a uma projeção tridimensional do sítio arqueológico Abrigo Itapeva.

Exposição itinerante e interativa dos museus da USP chega a São Paulo

O MZ trata do processo evolutivo animal e apresenta uma compilação de fósseis, além de mostrar exemplares impressionantes de dinossauros, inclusive um descoberto pela equipe do museu. Já o enfoque do MP se volta para a diversidade da sociedade paulista por meio de retratos históricos e coleções de porcelanas, além de levar o visitante a conhecer parte das salas expositivas do Museu do Ipiranga e a célebre obra Independência ou Morte!

A nova mostra receberá visitas espontâneas autoguiadas e também contará com monitores e programa educativo para receber grupos e escolas da cidade.

O coordenador da exposição, Hussam El Dine Zaher, que também é pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária, comenta como essa exposição também tem um papel de divulgar uma pequena amostra de espaços que podem ser visitados para uma experiência ainda mais profunda.

Exposição itinerante e interativa dos museus da USP chega a São Paulo. Foto: Governo de SP

“Diferente de muitas experiências imersivas, em que a realidade virtual leva o público para lugares e tempos distantes — difíceis ou impossíveis de acessar —, “USP 90 anos: uma jornada imersiva pelos nossos Museus” traz até o público museus dos quais ele está a apenas alguns quilômetros de distância, como em um chamado para sua visitação e para o entendimento de seu papel enquanto espaços públicos e objetos de produção e formação acadêmica”, diz.

Zaher destaca ainda o envolvimento dos museus no trabalho de produção da iniciativa: “Todos os diretores, curadores e equipes tiveram uma dedicação imensa ao longo de vários meses planejando e construindo essa exposição. É um trabalho de muitas mãos e olhares, por isso, tão rica”, afirma.

Exposição itinerante e interativa dos museus da USP chega a São Paulo. Foto: Governo de SP

Já a vice-reitora, Maria Arminda do Nascimento Arruda, que idealizou e propôs a realização desta ação para comemorar os 90 anos da Universidade, destaca a dimensão da presença da USP: “Ao mesmo tempo em que contamos com museus que possuem acervos absolutamente notáveis, alguns os maiores do mundo, temos, em cada um dos nossos campi, uma verdadeira cidade universitária. Por isso, a concepção desse projeto parte de um compromisso da gestão de atuar e pensar em um contexto de USP integrada. Este projeto foi pensado para que todos pudessem ter um contato mais próximo com obras fundamentais e a solução tecnológica supriu a complexidade e o custo de transportar as obras de valor às vezes inestimável”, explica.

Mais informações e agendamento de grupos: expomuseus90anos.usp.br

Abertura: 30 de janeiro, às 10h.

Visitação: de 30 de janeiro a 28 de fevereiro de 2025, segunda-feira a sábado, das

9h às 18h

Local: InovaUSP – Centro de Inovação da USP

Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370 – Butantã – São Paulo