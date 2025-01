Estação Guarulhos-Cecap da CPTM recebe exposição “Humanizar”

Entre os dias 9 de janeiro e 7 de fevereiro, quem passar pela estação Guarulhos-Cecap da CPTM terá a oportunidade de ver a mostra “Humanizar” em parceria com ONG ImageMagica, AF Imagens e Ministério da Cultura. A ação tem como objetivo a reflexão de ressignificar ambientes de saúde.

No local, serão apresentados registros fotográficos feitos por profissionais de saúde durante oficinas realizadas em hospitais de diversas regiões do Brasil. “Esta atividade revela como a arte pode transformar espaços hospitalares, geralmente associados à impessoalidade, em lugares que promovem empatia e esperança”, destaca Andreza Portela, coordenadora do núcleo Educacional da ONG ImageMagica.

Para elaborar o projeto, profissionais de saúde receberam ferramentas criativas para capturar o cotidiano hospitalar sob um novo olhar. O resultado são fotografias, que revelam momentos de beleza e leveza em cenários desafiadores.