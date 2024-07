130 mil pessoas em nove dias: São João de Diadema é um sucesso

Um grande show de Zeca Baleiro fechou neste domingo, 30 de junho, o São João de Diadema. O dia teve também, além de muita comida típica e animação, apresentações das bandas Peleja de Jah e Mulango Dengo, da DJ Carlu e do Bloco dos Bonecões, numa parceria inédita com a Fábrica de Cultura de Diadema, que trouxe para a Praça da Moça seu Arraiá da Fábrica.

O São João de Diadema teve início 21 de junho e, em nove dias, mais de 130 mil pessoas acompanharam as atrações que passaram pelo palco: Renato Teixeira, Juliette, Circuladô de Fulô, Lira Musical, Nego Do Acordeon, Fabinho Zabumbão, Bicho de Pé, e muitas outras. No dia 23, um domingo, a apresentação da sertaneja Yasmin Santos, natural do Guarujá, levou cerca de 40 mil pessoas para a praça, o que foi um dos maiores picos de público da festa.

Como explica o secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, a grande quantidade de pessoas que prestigiou o São João de Diadema também é resultado da programação preparada pela sua pasta, diversa e capaz de satisfazer a todos os públicos. “Procuramos fazer uma composição de diferentes ritmos nordestinos e caipiras, como o forró e o sertanejo. Também houve uma preocupação de agradar diferentes faixas etárias: Juliette, por exemplo, que se apresentou no dia 28 de junho, conversa diretamente com as novas gerações; já Renato Teixeira, que abriu a programação, é mais conhecido entre o público mais experiente.”

Além disso, houve a valorização da cultura produzida na cidade, o que é comprovado pelos números apresentados por Vannuchi. “Do total de 32 atrações musicais que oferecemos ao nosso público, sete foram de fora e 25 são artistas de Diadema.”

Depois de celebrar o fato de a festa já ter se tornado tradicional e esperada pelos diademenses, e mesmo entre moradores de cidades vizinhas, o secretário afirmou que o São João de Diadema contribuiu para movimentar a economia local. Nesse sentido, perto de 100 famílias se revezaram nas cerca de 20 barracas de comidas e bebidas típicas disponíveis ao público.

Aliás, as barracas foram um show à parte ao longo da festa, com uma rica diversidade gastronômica: caldos, cuscuz, arroz de cuxá, tapioca, pastel, lanches, canjica, doces diversos, vinho quente, quentão, chá de amendoim e outras bebidas. A renda desse comércio foi revertida para empreendedores sociais beneficiados pela Casa da Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do Fundo Social de Solidariedade.

Lucas Cavalcante, 30 anos, foi uma das pessoas presentes ao último dia da festa. Acompanhado de Juliane Farias Oliveira, 24 anos, e do cachorro Snow, ele elogiou a organização e segurança da festa. “A gente estava passeando e decidiu entrar pra ver. Já viemos no ano passo e agora está ainda melhor, bem divertida e animada. A estrutura que prepararam é muito boa, o pessoal está tranquilo”, elogiou.

Segundo Juliane, a festa tem uma importância bem específica para o casal. “A primeira foto que tiramos juntos foi nesta cabana, no ano passado,” se referindo à Vila de São João, uma reprodução de uma fazenda típica do Nordeste, com a presença, inclusive, de atores usando trajes típicos.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, também presente no último dia da celebração, elogiou a organização e os resultados da festa. “Todos os dias eu tenho circulado aqui no meio desse povo maravilhoso, amigos e amigas de Diadema, e também de outras cidades, e ouvi muitos elogios, todo mundo dizendo que este ano foi ainda melhor que no ano passado. Parabéns à equipe que proporcionou essa alegria para nós.”

Para o prefeito, a cultura deve estar presente sempre na vida das pessoas e nas políticas públicas. “Queremos que a nossa cidade tenha espaço para a cultura. Aqui, nessa praça, a gente tem um remédio para a alma, para que as pessoas possam ter mais felicidade e amizade em suas vidas”, concluiu.