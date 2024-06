Zubeldía admite necessidade de volantes, e São Paulo prioriza Thiago Mendes

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, vem admitindo que seu elenco se mostra carente por volantes, e a diretoria indicou a posição como uma das prioridades para a janela enquanto negocia com Thiago Mendes. O mercado da bola reabre no dia 10 de julho.

Pablo Maia se recupera de lesão e Damián Bobadilla está na Copa América com a seleção paraguaia. Iba Ly, jovem promovido da base no início do ano, ainda não ganhou chances.

O clube negocia o retorno de Thiago Mendes, e a conversa já tem a ciência de Zubeldía. O jogador veste a camisa do Al Rayyan, do Qatar, e o contrato vai até a metade do ano que vem. O estafe do jogador de 32 anos, porém, tenta a liberação antecipada.

A direção do São Paulo já fez uma primeira reunião na casa do atleta na última sexta-feira (14). O volante já conversou com o técnico argentino e esteve na Neo Química Arena para acompanhar o empate do Tricolor contra o Corinthians, no domingo.

Zubeldía fez elogios a Thiago Mendes depois do Majestoso. Ele ressaltou ainda que a função feita pelo jogador é “muito importante” em seu esquema de jogo”.

“Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galoppo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo”, disse Zubeldía, em entrevista coletiva.

LEQUE ABERTO

O comandante ainda trabalha em busca do melhor encaixe do time. Apesar da sequência invicta, Zubeldía analisa possibilidades de mudanças, como, por exemplo, o posicionamento de Luciano e Lucas, além das laterais.

Thiago Mendes interessa também ao Cruzeiro. O clube mineiro busca um acordo pela chegada do meio-campista, que tem o São Paulo como prioridade.

O volante já defendeu o Tricolor. Ele chegou em 2015 junto ao Goiás e deixou o clube em 2017, quando foi vendido ao Lille, da França.

“Trabalhamos, basicamente, pensando em três posições, com graus diferentes de necessidade. A gente pensa em mais um meio-campista, um volante, em razão da lesão do Pablo, e um lateral-esquerdo, em razão da questão do Welington, como prioridades, e na lateral direita, com um pouco mais de margem”, disse Carlos Belmonte, diretor de futebol, em live no canal “Arnaldo e Tironi”.

O São Paulo tem ainda a possibilidade dos retornos de Liziero e Jhegson Méndez. O primeiro está emprestado ao Yverdon Sport FC, da Suíça, enquanto o equatoriano está cedido ao Elche, da Espanha. Ambos têm contrato perto do fim e vão ser avaliados pela comissão técnica.

A diretoria também olha nomes para a lateral esquerda, como citado por Belmonte. A cúpula negocia a renovação de contrato com Welington, mas as tratativas encontram-se travadas. Alex Sandro, ex-Juventus, está na mira, mas o presidente Julio Casares aponta para um desfecho positivo como “distante”.

No caso da lateral direita, há um lastro maior para observar o mercado. Rafinha, que se recupera de lesão, tem contrato até o fim do ano – e será o último de sua carreira. Com a ausência do veterano, Igor Vinícius é o titular absoluto da posição. Além deles, o Tricolor tem também Moreira e Igor Felisberto, jovens da base que podem ganhar mais chances a partir de 2025. Desta forma, o clube não tem tanta pressa para revoltar a questão.