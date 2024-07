Zoo SP moderniza e-commerce e melhora experiência de compra do cliente

O Zoológico de São Paulo modernizou sua plataforma de vendas online para dar aos visitantes mais conforto e praticidade no momento da compra do ingresso. A nova estratégia e execução digital do e-commerce contempla novo layout e funções do site que otimizam as compras. Com apenas três cliques o visitante adquire ingresso avulso ou faz a compra de um dos novos combos presente na plataforma e permite acesso a mais de um parque: Jardim Botânico, Mundo Dino e Zoológico, além de facilitar a visualização da política compra na aba “mais detalhes”.

Os conteúdos e campanhas de marketing e performance, gestão de planejamento de marketing em todos os canais de anúncios pagos também fazem parte das mudanças do novo modelo de negócio do e-commerce da instituição. Com a mudança, a empresa percebeu aumento de cerca de 14% nas transações de compra no período de maio a julho deste ano, comparado com mesmo período do ano passado.

Com a adoção da nova estratégia, a instituição registrou também aumento de mais de 121% de views no perfil da marca, 107% a mais de pessoas vendo suas postagens nas redes sociais, o que resultou em um crescimento de 116% de novos seguidores no trimestre de maio a julho, comparado com 2023.

A iniciativa reforça a importância do canal de vendas eletrônico para a instituição. A head da área de performance digital do Zoológico de São Paulo, Aline Roschel, explica que com a mudança conseguiram otimizar a experiência de compra dos visitantes. “O site está descomplicado e a compra mais rápida. Todos os combos estão visíveis e isso permite que o cliente escolha a melhor opção e tenha mais tempo de se planejar para ver um ou mais parques. Além disso, temos uma entrada exclusiva para quem compra online para que esse cliente não precise passar por uma fila na entrada do parque”, conta Aline.

Novos combos

Além dos ingressos avulsos, o parque disponibiliza quatro opções de combos que incluem: Zoo+Dino+Botânico; Zoo+Botânico; Zoo+Dino e Zoo+Ponte orca, com preços especiais. E os visitantes contam ainda com estacionamento e aluguel de carrinhos para transporte de crianças.

Promoção entrada gratuita para professor durante as férias de julho

Para obter o benefício é necessário que o professor esteja acompanhado por uma pessoa pagante (inteira ou meia) e apresente na bilheteria algum documento que comprove seu vínculo empregatício na escola estadual, municipal ou particular, como crachá ou holerite.

A promoção vai de 12 de julho a 12 de agosto e as vendas ocorrem exclusivamente pela internet no site do Zoo SP.

O Zoológico de São Paulo tem uma área com mais de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica, abriga cerca de 2.200 animais e quase 300 espécies entre exóticas e nativas.

Investimento em melhorias

A instituição vem investindo em melhorias e quem vem visitar os parques, já percebem as mudanças. A entrada do Zoo agora é “instagramável” com comunicações educativas para que o visitante conheça um pouco mais dos 66 anos de história antes de iniciar a visitação.

Mais de cem ambientes foram revitalizados, além dos novos espaços reformados. Destaque para o ambiente dos chimpanzés que foi ampliado e conta com novos equipamentos de enriquecimento ambiental, de acordo com as melhores práticas do país. Além disso, o famoso espaço Formigueiro, antes fechado para reforma, também foi reinaugurado.

O Zoo São Paulo se tornou lar de quatro pinguins-de-magalhães, após mais de 15 anos. Os animais vieram do Oceanic Aquarium, de Balneário Camboriú, e ocupam um novo espaço temático e imersivo construído exclusivamente para recebê-los.

Alguns espaços estão com pinturas assinados pela artista plástica e apresentadora do Art Attack, programa da Disney+, Carol Wang.

Toda a operação de estacionamento, serviços de locação de carrinhos e outros itens foram revistos para dar mais eficiência e agilidade no acesso ao parque e evitar que o público enfrente filas. A sinalização nos territórios também foi reforçada a fim de guiar o visitante e promover mais informações sobre as espécies.

Inauguração do Mundo Dino, espaço com réplicas de dinossauros em tamanho real e um Museu com mais de 60 fósseis originais de diversos períodos históricos que contam sobre a vida à extinção dos dinossauros, entre elas o maior Mosassauro e o único Elasmossauro em exposição na América do Sul.

Novo serviço de alimentação. A empresa Sapore assume a operação de alimentos e bebidas do Zoológico de São Paulo. Inicialmente serão 10 pontos entre restaurantes e lanchonetes que devem fornecer refeições, lanches, doces, entre outros alimentos, com mais opções e espaços tematizados.

Serviço:

Funcionamento: das 9h às 18h e bilheteria até às 17h* horário de férias

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Endereço: Avenida Miguel Estefano, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Valores dos Ingressos:

Zoo SP + Exposição Mundo Dino + Jardim Botânico

Entrada inteira: R$119,80

Especial: R$79,90

Zoo SP + Exposição Mundo Dino

Entrada inteira: R$109,80

Especial: R$69,80

Exposição Mundo Dino (VENDA SEPARADA – DENTRO DO ZOO SP)

Entrada inteira: R$59,90

Meia entrada*: R$29,95

Zoo SP +Botânico

Entrada inteira: R$89,90

Especial: R$49,90

Zoo + Ponte Orca

Entrada inteira: R$ 88,70

Meia entrada*: R$ 48,70