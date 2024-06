Zona Norte de SP recebe a 5ª edição do Rolimã Fest no dia 9 de junho

Devido à previsão de chuvas intensas para este final de semana, visando garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes, informamos que a 5ª edição do Rolimã Fest Zona Norte, originalmente programada para ocorrer neste domingo, 26 de maio, entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa do metrô, foi adiada. O evento foi transferido para o dia 9 de junho, no mesmo local, das 10h às 17h. A programação prevista será mantida.

Serviço: 5ª Rolimã Fest Santana – Tucuruvi

Data: 09 de junho – domingo (nova data)

Onde: Av. Luiz Dumont Villares – Tucuruvi (entre as estações do metrô Tucuruvi e Parada inglesa)

Gratuito – Classificação Livre

Inscrição: Loja Mulek de Rua (Ipiranga) ou no dia do evento – Levar um fardo de água mineral (500ml), eletrônicos em desuso ou brinquedos e roupas infantis em bom estado.

Informações: @mulekderua ou https://mulekderua.com.br/

Sobre o Rolimã Fest – Idealizado por Alexandre Koga, diretor da Mulek de Rua, o Rolimã Fest é um resgate das brincadeiras de infância que proporciona interação e momentos de lazer para toda a família e amigos, além disso, tem o objetivo de arrecadar roupas, brinquedos, alimentos, e outros para beneficiar ONG’S e Instituições sociais.

O evento já promoveu cerca de 58 edições em toda a cidade e interior de São Paulo, na zona norte esta é a 5a edição. O Rolimã Fest Santana/ Tucuruvi conta com o apoio e parcerias da Prefeitura de São Paulo, Subprefeitura, Vereador George Hato, empresários e comerciantes da região entre eles Pneus Douglas, Mix Esportes, GTech Soluções Ambientais, Pizzato Pizzaria &Trattoria, Shopping Metrô Tucuruvi, Escape 60’, Centro Britânico, Colégio Mazzarelo, Óticas Ota, Consulado da Ração, Restaurante Santo Mar, Bar do Luiz, Marques Hambúrguer, Paneteria ZN, Restaurante Rio Vermelho, Wave Beach Tennis Spirit, Ruhmas Contabilidade, R8, Juff Sportswear, , Enconte Vero, Truck Brand, Golini Engenharia e Urbanização, Arena Casaverdense, Empório Macarroni, Instituto Pura Vida, Academia Gaviões, Passeio Kids, Sp Norte, Zn Cast e Aspas Cast.