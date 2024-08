Ziraldo: 27ª Bienal Internacional do Livro de SP presta homenagens ao mestre da literatura infantil

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo terá uma programação especial dedicada a um dos maiores ícones da literatura infantil brasileira: Ziraldo. Os espaços culturais oficiais terão atividades dedicadas ao escritor e desenhista, onde o público poderá participar de oficinas, sessões de leitura e encontros com autores que discutirão seu legado e influência na nova geração de leitores. O maior evento literário da América Latina, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizado pela RX, acontece entre os dias 06 e 15 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, onde são esperados mais de 600 mil visitantes.

Famoso por obras que encantaram gerações, como “O menino maluquinho”, Ziraldo será homenageado com programação especial em cinco espaços oficiais: Espaço Infâncias, Salão de Ideias, Papo de Mercado, Educação e Cordel e Repente. “É uma honra para nós dedicar espaços tão significativos para celebrar a vida do grande Ziraldo, cujo a obra continua a inspirar e a encantar leitores de todas as idades; esperamos que este pequeno tributo esteja adequado à sua vasta contribuição cultural”, afirma Sevani Matos, presidente da CBL.

Elisabete da Cruz, curadora do Espaço Infâncias, explica que o local irá celebrar a importância dos personagens de Ziraldo para as crianças. Ela conta que a programação contará com a “Hora Maluquinha”, na qual diferentes atividades serão desenvolvidas a cada dia, sempre às 15h. Pensado para que os visitantes possam sentar e ficar, o espaço busca resgatar um dos grandes prazeres que o escritor e desenhista tinha em vida: visitar a Bienal. “São quase 300 metros quadrados equipados com livros e jogos que poderão ser manuseados livremente pelas crianças e suas famílias, será um espaço interativo literário e lúdico”, reforçou Elisabete.

Já o Salão de Ideias Banco CAF receberá o psicanalista Alexandre Coimbra junto ao palhaço Cláudio Tebas, para debater as lições deixadas por Ziraldo no livro “O menino maluquinho”. O local conta com curadoria de Leonardo Neto, pela CBL, além de Clivia Ramiro e Tiago Marchesano, do SESC São Paulo. “O livro nos instiga a brincar, também, na fase adulta, então propomos esse momento para aprendermos a brincar mais, a ter mais criatividade, mais alegria na vida, a partir das lições do Menino Maluquinho e do próprio autor”, pontuou Leonardo.

Comandado por Lucinda Marques, o Espaço Cordel e Repente homenageará o escritor e cartunista com ilustrações e cordel. “Nós estamos preparando uma coletânea escrita por vários cordelistas, com a ilustração de diferentes artistas expressando a importância do Ziraldo para a literatura brasileira e para a formação de leitores, uma vez que muitos se tornaram leitores a partir de suas obras do Ziraldo”, explica Lucinda.

O espaço Papo de Mercado MVB, que tem a curadoria de Cássia Carrenho, explorará o impacto de suas obras em ilustradores e designers contemporâneos. No dia 13 de setembro, sob o tema “Traços de Ziraldo”, estarão presentes artistas como Jal, que trabalhou diretamente com ele, Fábio Yabu, quadrinista e ilustrador e que atrai uma geração jovem e Lorena Kass, ilustradora e sobrinha do Ziraldo que irá mediar a mesa junto a Marcelo Alencar, que também trabalhou ao lado do cartunista. “A nossa proposta é resgatar muito da carreira do Ziraldo para debater como essa nova geração foi e é impactada por ele”, detalha.

No Espaço Educação, uma das novidades desta edição, o objetivo é promover encontros e propor discussões sobre a obra de Ziraldo e a sua relação com a educação para a sustentabilidade. A programação conta com a curadoria de Solange Petrosino.

Além disso, a 27° edição da Bienal Internacional do Livro contará com o Auditório Ziraldo, onde o público poderá explorar a trajetória do artista, conhecer suas obras mais icônicas e participar de atividades lúdicas e educativas inspiradas em seu trabalho, organizadas pelas editoras.

Programação em homenagem ao Ziraldo

Espaço Infâncias

06/09, sexta-feira das 15h às 15h30

Hora Maluquinha: O Menino Maluquinho com Caio Tozzi – Conversa entre escritor e o público sobre o personagem O Menino Maluquinho, de Ziraldo.

7/09, sábado das 15h às 15h30

Hora Maluquinha: Cada Um Mora Onde Pode, com o escritor Manuel Filho

12/09, quinta-feira 15h às 15h30

Hora Maluquinha: Flicts – apresentação do livro, leitura de um trecho da história e exposição de como o Ziraldo teve a ideia de escrever a obra com Leila Bortolazzi.

13/09, sexta-feira 15h às 15h30

Hora Maluquinha: A fada madrinha do consumo – O ilustrador da série de livros Um Menino Muito Maluquinho vai demonstrar como se faz um desenho do personagem do Ziraldo, abordando a importância de estudar o sentido da história para fazer as ilustrações da obra. Além de mostrar as etapas da ilustração do livro A Fada Madrinha do Consumo.

Salão de Ideias

15/09, domingo às 15h

Lições de Ziraldo para brincar sempre

Com uma abordagem leve e inspiradora, Alexandre Coimbra e Cláudio Thebas discutem como as lições do Menino Maluquinho, de Ziraldo, podem ser aplicadas para trazer mais alegria e criatividade à vida adulta. Eles compartilham histórias pessoais e insights sobre a importância do brincar e da imaginação.

Papo de Mercado

13/09, sexta-feira às 18h

Traços de Mercado: A Influência do Mestre na Ilustração Brasileira

A mesa de debate irá explorar os traços do cartunista e como eles marcaram gerações, além de sua técnica e legado cultural. Uma oportunidade única para celebrar e compreender o impacto duradouro de Ziraldo. A mesa contará com Fabio Yabu, JAL, Lorena Kaz e Marcelo Alencar.

Espaço Educação

09/09, segunda-feira às 16h

A obra do Ziraldo e a educação para sustentabilidade

A literatura como organizadora do caos, permitirá dialogar como as obras de Ziraldo podem ajudar na educação para a sustentabilidade. Com Ana Paula S. Lopes Leme.

A entrada para os Espaços e auditório está inclusa no ingresso da Bienal e todas as atividades serão gratuitas para os visitantes. A programação completa do evento pode ser acessada pelo link: http://www.bienaldolivrosp.com.br/Programacao/.

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo conta com os seguintes patrocinadores e parceiros:

Patrocinadores renovados: Itaú, que apresenta o evento, AON, Colgate, Grupo Tecnoset, BIC, Suzano e MVB renovaram suas parcerias. E nesta edição temos novos patrocinadores: Paper Excellence, Faber-Castell, Skeelo, Sylvamo, CCR, Open Text, Grupo Syn e o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) que se juntam à Bienal do Livro de SP pela primeira vez.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

6 a 15 de Setembro de 2024

Dias 06/09 e de 09 a 13/09 – 9h às 22h;

Dias 07, 08 e 14/09 das 10h às 22h;

Dia 15/09 das 10h às 21h;

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo

Ingressos

Compras pelo site: http://www.bienaldolivrosp.com.br

2ª feira a Domingo: R$ 35,00 e R$17,50 (meia entrada)

Meia-entrada: Estudantes.

Menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam ingresso

Sesc – Funcionários e matriculados, assim como seus dependentes com credencial da categoria plena, terão gratuidade ao evento. Será aplicado o benefício mediante apresentação da carteirinha e documento oficial com foto. Válido 1 ingresso por credencial.

Cashback – Os visitantes que comprarem o ingresso no valor integral de R$35,00 terão cashback de R$15,00; já os pagantes de meia entrada, no valor de R$17,50, terão um retorno de R$10,00 de cashback. Essa ação é válida somente para quem adquirir ingressos até o dia 05/09.