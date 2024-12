Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada agitam o CTN nesta sexta (6)

Nesta sexta-feira (6), o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) será palco de um evento histórico para os amantes do forró e da sofrência: a festa “Sofrência à Vontade” reúne o trio Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada. Depois do sucesso estrondoso em Sumaré (SP) no último final de semana, os artistas prometem repetir a fórmula de sucesso com uma noite repleta de energia e boa música.

A turnê “À Vontade”, estrelada pelo trio, tem sido um fenômeno nacional, lotando casas de shows por todo o Brasil. No palco, o público é presenteado com um repertório diversificado, que une clássicos do forró, releituras emocionantes de artistas como Cássia Eller e Raça Negra, além de sucessos autorais que traduzem a força e a autenticidade do ritmo nordestino. Com um álbum digital que já soma milhões de streams, o projeto reafirma o forró como um dos gêneros musicais mais celebrados do país.

O evento chega a São Paulo logo após um show lotado no Rio de Janeiro, provando que o projeto “À Vontade” transcende barreiras regionais e atrai multidões por onde passa. Mais do que um show, a festa é uma verdadeira celebração da música nordestina, um encontro de gerações e estilos que une tradição e inovação. Os últimos ingressos para a festa estão disponíveis no site da Ticket360.

Serviço: Sofrência à Vontade, Zezo, Rai e Luan

Data: Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Local: Centro de Tradições Nordestinas (Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão, São Paulo – SP)

Abertura: 20h

Ingressos: Disponíveis no site Ticket360 (https://www.ticket360.com.br/evento/29761/ingressos-para-sofrencia-a-vontade-com-pablo-zezo-rai-e-luan)

Classificação: 16 anos – De 12 a 15 anos somente com RG e acompanhado pelos pais.