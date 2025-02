 Zé Felipe lança funk com Mc Rodrigo do CN

Depois do sucesso “Oh garota eu quero você só pra mim”, Zé Felipe e Mc Rodrigo do CN firmam mais uma parceria no funk em “De ladin tu toma”. O single estará disponível em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 06, às 21h. O videoclipe que já possui teaser disponível nas redes sociais, chega ao canal oficial do Youtube, às 12h. Pré-save: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/de-latin-tu-toma/

O ano de 2025 começou a todo vapor para Zé Felipe, o cantor goiano tem participação em outras quatro músicas de ritmos variados que crescem organicamente nas plataformas digitais. De participação na pegada latina “Foguenta” de Lucas LM e “Nossas fotos” de Felipe Amorim a mescla de sons brasileiros em “Envolvidão” de Breno Majorm Alanzim Coreano, DG e Batidão Stronda e “Porsche Azul” de Felipe Beats e Vitor Daslent’s.

O videoclipe gravado em clima de verão traz a versatilidade de Zé Felipe somada a energia do funk de Mc Rodrigo da CN. “De ladin tu toma” tem a letra e sonoridade para dominar os momentos mais animados e quentes dos ouvintes neste carnaval.