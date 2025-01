Felipe Amorim e Zé Felipe se unem no single “Nossas Fotos”

Felipe Amorim e Zé Felipe se uniram em uma faixa que tem tudo para conquistar o verão. Intitulada “Nossas Fotos”, a música foi lançada nesta terça-feira (28) e ganhou um lyric video nesta quarta-feira (29) no canal oficial do nordestino.

Antes mesmo do seu lançamento, o refrão do single ganhou as redes sociais e conquistou mais de 30 mil vídeos com o áudio divulgado pelos artistas. “A gente soltou uma prévia de brincadeira e no primeiro dia já recebemos milhares de vídeos, foi uma surpresa! Fiquei muito contente com a recepção do público”, comenta Felipe Amorim.

“Já trabalhei com o Felipe antes e foi estouro! Agora, estamos preparados para bombar mais uma música, é um ritmo que nos prende e gostei muito de gravar”, comenta Zé Felipe.

Felipe Amorim tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais e ultrapassa os três bilhões de visualizações no YouTube. O artista é um dos principais cantores do nordeste do país, ganhando cada vez mais notoriedade com suas músicas viralizando nas redes sociais.