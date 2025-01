Foguenta: nova música de Lucas LM com Zé Felipe é aposta do verão

Talvez tenham pessoas no Brasil que ainda não sabem quem é Lucas LM, mas aqueles que estão no TikTok e em outras plataformas, e até mesmo latinos de outras nacionalidades, certamente, sabem. O artista brasileiro conquistou espaço nos charts e no coração de quem ama o ritmo de reggaeton com os singles “Pensa em Mim”, em português, e “1% Diablita”, em espanhol, e, agora, convida o hitmaker Zé Felipe para uma colaboração na nova música “Foguenta”. Combinando vozes marcantes e um ritmo envolvente, a canção é a primeira colaboração entre eles e será uma releitura de um sucesso mundial, “Yandel 150”, dos artistas Feid e Yandel. Com distribuição da SoundOn, a canção estará disponível em todas as plataformas musicais a partir desta quinta-feira, 16 de janeiro, com clipe no YouTube, às 21h.

Nesta releitura, Zé Felipe e Lucas LM mantêm a pegada sensual e envolvente característica de “Yandel 150”, mas adicionam toques de brasilidade por meio da letra e dos arranjos. “Foguenta” promete ser um sucesso neste verão, já que une dois artistas que fazem músicas divertidas e que levam o público a dançar e curtir, como pede a estação. O single combina a essência animada e dançante do reggaeton com a energia contagiante típica da música brasileira. O audiovisual mostra os artistas em um cenário solar e urbano e conta com muita dança, coreografias e cores marcantes.

Lucas LM é um expoente da música latina e Zé Felipe é um dos grandes nomes nacionais da atualidade, acumulando hits viralizados e mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify. “A gente vem colhendo resultados surpreendentes junto com a SoundOn, tendo viralizado todos os nossos últimos lançamentos em países como Brasil, Portugal e Colômbia. Por mais que seja difícil introduzir um gênero novo, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais abertas a aceitar o reggaeton no nosso país e essa música com o Zé Felipe vem pra consagrar isso. Tenho certeza que o público brasileiro vai curtir demais. No final das contas, somos todos latinos e temos muitas coisas em comum. E o reggaeton tem tudo pra ser mais uma delas”, conta Lucas LM.