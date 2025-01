Zé Felipe anuncia turnê nacional em 2025

O cantor Zé Felipe, reconhecido como um dos principais nomes da música pop e sertaneja contemporânea, revelou recentemente as datas de sua aguardada turnê em 2025. Com uma agenda repleta de apresentações energéticas, o artista promete encantar seus fãs com um espetáculo vibrante, que incluirá suas canções mais populares e novas faixas.

A turnê terá início no Goiânia Music Hall, na capital goiana, no dia 15 de março de 2025. A apresentação em sua cidade natal é sempre um momento especial, reunindo admiradores de diversas idades para uma experiência memorável.

Destaques da turnê

No dia 10 de maio de 2025, Zé Felipe estará se apresentando no Villa Country, um dos principais destinos da música sertaneja em São Paulo. A expectativa é que o repertório inclua tanto sucessos consagrados quanto novidades que devem ser lançadas antes do início da turnê.

Em 20 de junho de 2025, o cantor será uma das estrelas do Festival de Inverno de Campos do Jordão, um evento que combina música, cultura e gastronomia, atraindo um público diversificado. Esta apresentação será uma excelente oportunidade para Zé Felipe demonstrar sua versatilidade artística.

No dia 22 de agosto de 2025, o artista marcará presença na Festa do Peão de Barretos, considerada o maior rodeio da América Latina. Este show está sendo esperado com grande entusiasmo e promete ser um dos destaques da turnê.

Produção e interatividade

A produção dos shows será de alto nível, apresentando cenários modernos, iluminação impactante e coreografias características que têm se tornado sinônimo das apresentações de Zé Felipe. O repertório incluirá sucessos como “Revoada no Colchão”, “Só Tem Eu” e “Senta Danada”, além de novas músicas preparadas especialmente para essa temporada, como o recente hit do cantor “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, parceria com Oruam, MC Tuto e Rodrigo do CN.

Momentos interativos com a plateia também serão um foco importante durante os shows, com danças e brincadeiras que já se tornaram tradição nas performances do cantor.

As datas e locais confirmados até agora são:

Ainda há previsão para a divulgação de novas datas e locais. Para ficar por dentro das atualizações sobre ingressos e outras apresentações, os fãs devem acompanhar os canais oficiais do artista.

Zé Felipe é um dos artistas mais influentes da atualidade, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais e conquistando as paradas musicais com seu estilo único que mescla sertanejo, pop e ritmos dançantes. A turnê de 2025 representa mais um capítulo em sua carreira promissora, que continua a atrair novos públicos com seu carisma inegável e energia contagiante.