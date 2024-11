Yin War no Brasil: astros da série tailandesa Jack & Joker farão evento em São Paulo

Os atores tailandeses Yin e War, que estão no ar com a série Jack & Joker, virão ao Brasil pela primeira vez em 2025. A dupla fará um fan meeting no dia 18 de maio, em São Paulo, no Terra SP.

Astros do BL tailandês, categoria de ficção que aborda relações homoafetivas entre personagens masculinos, Yin e War são uma das duplas mais populares do gênero, conhecida por trabalhos em séries como Love Mechanics e, atualmente, Jack & Joker. Os ingressos para a fan meeting estarão disponíveis a partir de R$160 e serão vendidos exclusivamente pela internet, no site da Shotgun.

Além das entradas para assistir ao evento, há opções de pacotes VIP para tirar fotos, assistir à passagem de som e cumprimentar os artistas. Há opções de ingressos sociais, no mesmo valor da meia-entrada, para quem fizer doação de 1kg de ração para cães e gatos no dia do evento. Participantes do Clube Fidelidade Galaxie terão direito à pré-venda, entre os dias 21 e 22 de novembro de 2025 (mediante disponibilidade). A venda geral começa no próximo sábado (23), às 12h, pela Shotgun.

Conhecidos como YinWar, Yin Anan e War Wanarat figuram na lista dos atores tailandeses mais queridos entre o público brasileiro que acompanha as séries BL. A série Jack & Joker: U Steal My Heart tornou-se uma das mais populares do ano, aparecendo frequentemente na lista dos assuntos mais comentados do Brasil no X (antigo Twitter). O evento no Brasil integra a turnê “Yin War Fan Meeting Tour feat. Jack & Joker U Steal My Heart”, que também passará por países da Ásia e da Europa.

CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO: YIN WAR 1ST FAN MEETING IN BRAZIL

SÃO PAULO – SP

Data: 18 de maio de 2025 (domingo)

Local: Terra SP (Av. Salim Antônio Curiati, 160 – Campo Grande)

Horário: 19h (abertura de portões às 17h)

Classificação: 18 anos. Menores com 16 e 17 anos poderão entrar desacompanhados, desde que portem autorização por escrito, assinada exclusivamente pelos pais, tutores, curadores ou responsáveis. Confira o modelo de autorização, conforme o artigo 10º da Portaria do Ministério da Justiça no 502, de 24 de novembro de 2021.

Menores com idade igual ou inferior a 15 anos poderão entrar apenas acompanhados dos responsáveis e poderá ser solicitado assinatura de um termo na entrada do evento.

Onde comprar: https://shotgun.live/events/yin-war-1st-fan-meeting-in-brazil

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito. Para boleto, entre em contato com o e-mail [email protected].

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

VIP 1 (Inclui ingresso Pista Premium + Soundcheck + Entrada Antecipada + Foto Individual + Pôster pré-autografado + Hi-touch): R$1.700 (meia-entrada e social) | R$2.050 (inteira)

VIP 2 (Inclui ingresso Pista Premium + Soundcheck + Entrada Antecipada + Foto em Grupo + Pôster pré-autografado + Hi-touch): R$990 (meia-entrada e social) | R$1.340 (inteira)

VIP 3 (Inclui ingresso Mezanino 1 + Foto em Grupo + Hi-touch): R$700 (meia-entrada e social) | R$1.000 (inteira)

Pista Premium: R$350 (meia-entrada e social) | R$700 (inteira)

Pista: R$180 (meia-entrada e social) | R$360 (inteira)

Mezanino 1: R$300 (meia-entrada e social) | R$600 (inteira)

Mezanino 2: R$160 (meia-entrada e social) | R$320 (inteira)

Hi-touch*: R$200 (valor único)

Os setores Pista Premium e Mezanino 1 possuem área reservada para Pessoas com Deficiência (PcD). Para acessar essa área, participantes devem adquirir ingresso específico para PcD e comprovar o benefício na entrada do evento.

A Foto Individual (para participantes do VIP 1) será tirada com 2 atores + 1 participante. A Foto em Grupo (para participantes do VIP 2 e VIP 3) será tirada com 2 atores + 4 participantes.

O ingresso Hi-touch não inclui entrada para o evento e deve ser adquirido apenas por participantes que possuam algum outro ingresso ou pacote VIP.

Por se tratar de serviços de interação com o artista, não se aplica o benefício da meia-entrada para o ingresso de Hi-touch. Para os pacotes VIP, o valor da meia-entrada se aplica apenas ao valor referente ao ingresso para o fan meeting incluso no pacote e não aos serviços de interação.

Para mais informações, leia nossa lista de Perguntas Frequentes: https://www.hwstar.com.br/news/faq/yin-war-no-brasil-duvidas-frequentes

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

– Participantes que tiverem os pacotes VIP 1 e VIP 2 terão entrada antecipada na casa de shows, às 16h, com tempo de tolerância de chegada até às 16h15, sendo a fila dos participantes do VIP 1 a primeira a acessar a casa, seguida da fila dos participantes do VIP 2. O Soundcheck (Passagem de Som) acontecerá às 16h30 e participantes que não comparecerem no horário não terão direito ao reembolso. Caso haja alteração no horário do Soundcheck, os participantes serão informados antecipadamente no e-mail de compra do ingresso.

– Pessoas com atendimento prioritário segundo a lei federal n.º 10.048/2000, sendo pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida, doadores frequentes de sangue e seus acompanhantes, possuem atendimento prioritário conforme o horário de entrada de seu respectivo ingresso/pacote. Caso cheguem ao local do evento após o início da abertura de portões, serão atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento.

– Os eventos de interação Foto Individual, Foto em Grupo e Hi-touch acontecerão após o fim do fan meeting e não possuem horário definido para início e término. As orientações para a realização dos eventos de interação são informadas aos participantes no dia do evento. Cada participante deverá seguir as orientações da equipe de produção local para a participação nos eventos de interação e a não participação em qualquer um desses eventos não dá direito ao reembolso.

– Nas Fotos em Grupo, a sequência dos participantes é definida segundo a ordem da fila de atendimento, que não pode ser interrompida para formação de grupos específicos. Os horários e procedimentos dos benefícios dos pacotes VIP e do Hi-touch estão sujeitos a alteração conforme a solicitação da produção responsável pelos artistas.

– O ingresso social pode ser adquirido por qualquer pessoa, mediante doação de 1kg de ração para cães ou gatos a ser entregue no dia do evento (não são aceitos pacotes a granel).

– O horário de abertura dos portões e orientações sobre entrada e acompanhantes de menores de 18 anos poderão sofrer alteração sem prévio aviso, conforme as circunstâncias do dia do evento.

– Em caso de arrependimento da compra, o cancelamento do ingresso deverá ser, obrigatoriamente, solicitado em até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data da efetivação da compra. Para ingressos adquiridos em prazo inferior a 07 (sete) dias da realização do evento, o prazo máximo de cancelamento é de 48 horas antes da realização do mesmo. Cancelamentos solicitados no dia da realização do evento não serão acatados.

– No valor de todos os ingressos, é cobrada uma taxa de conveniência no valor de 12,5% do pedido, no ato da compra. Esse valor é referente ao serviço prestado pela Shotgun de venda e gerenciamento dos ingressos e não é reembolsável.

– A Highway Star não se responsabiliza por ingressos adquiridos em pontos de venda não oficiais.

ATENÇÃO!

Para entrada no evento, é OBRIGATÓRIA a apresentação de um documento oficial e original com foto. São aceitos como documentos de identidade:

– Carteira expedida por órgão público, válida, por lei, como documento de identificação pessoal em todo território nacional;

– Carteira de identidade expedida por comando militar, bombeiros e polícia militar;

– Carteira nacional de habilitação (CNH);

– Carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador de profissões regulamentadas por lei;

– Carteira de trabalho e da previdência social (CTPS);

– Passaporte.

Qualquer outro documento que não esteja entre os citados acima NÃO garante a entrada no evento. Documentos digitais serão aceitos desde que emitidos pelos respectivos órgãos públicos.

Participantes que não apresentarem a documentação não poderão participar do evento e não terão direito ao reembolso.

Segundo as leis federais, estaduais e municipais, terão direito ao benefício da meia-entrada:

Em São Paulo:

– Estudantes do território nacional de instituições públicas ou privadas da Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Superior, Especialização, Pós-graduação (stricto ou lato senso), Supletivo e Técnico Profissionalizante, seja na modalidade presencial, híbrida ou virtual;

– Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário;

– Pessoas de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no CADÚNICO com renda mensal de até dois salários mínimos;

– Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

– Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais;

– Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio da rede pública estadual e municipal de ensino do estado de São Paulo;

– Aposentados.

Além dos beneficiados por lei, a meia-entrada estará disponível para membros do clube de vantagens Galaxie da Highway Star.