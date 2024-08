Yasmin Santos retorna ao palco do Coração Sertanejo

Yasmin Santos conquistou o Brasil, mas antes disso havia consagrado um público fiel na zona sul de São Paulo/SP. A cantora dos sucessos “Saudade nível hard”, “Abstinência”, “Para, pensa e volta”, “Ciclo vicioso” e “Principalmente pessoas” está de volta ao Coração Sertanejo nesta sexta-feira, 30.

De lá para cá, a jovem tornou-se uma cantora versátil que performa entre as principais playlists de sertanejo. Hoje, trabalha um repertório potente e cheio de personalidade do seu DVD “Eu, Yasmin Santos”. O primeiro lançamento, “Nem a pau”, parceria com a Simone Mendes, se tornou um sucesso, estando presente no Top 50 das faixas mais ouvidas do país e ultrapassando 42 milhões de plays somados nas plataformas de áudio e vídeo.

Nesta sexta-feira, a partir de 21h30, Yasmin Santos sobe ao palco com a dupla Gabi & Rapha na noite “Elas no comando”.

Serviço – Elas no Comando: Yasmin Santos/Gabi & Rapha

Data: 30 de agosto, sexta-feira

Horário: 21h30

Local: Coração Sertanejo – Avenida Atlântica, 4095, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.suaentrada.com/

Pista: a partir de R$ 40,00

Piso superior: R$ 50,00

Camarote – 10 pessoas: a partir de R$ 850,00